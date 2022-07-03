Прем’єр Австралії в Києві пообіцяв додаткові 100 млн допомоги, 14 БТР та 20 Bushmaster

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізом. Фото: пресслужба ОП

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, перебуваючи з візитом у Києві, заявив про надання Україні додатково військово-технічної допомоги на 100 млн доларів.

Про це він сказав на брифінгу ввечері 3 липня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає “Європейська правда” з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

“Сьогодні ми оголошуємо додаткові 100 млн доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали 390 млн доларів”, – сказав Албаніз.

“Ми також додатково надаємо 14 БТР та 20 Bushmaster – броньовані транспортні засоби. Таким чином, загальна кількість Bushmaster склала 60 штук”, – додав австралійський прем’єр.

За його словами, Австралія також надаватиме додаткове військове обладнання, безпілотники, додаткову допомогу прикордонним військам України.

Також Албаніз сказав, що Канберра заборонить імпорт російського золота, щоб не фінансувати країну-агресора.

Раніше цього дня Ентоні Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

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