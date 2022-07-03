Home / Війна / Прем’єр Австралії в Києві пообіцяв додаткові 100 млн допомоги, 14 БТР та 20 Bushmaster

Прем’єр Австралії в Києві пообіцяв додаткові 100 млн допомоги, 14 БТР та 20 Bushmaster

03/07/2022 20:46

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, перебуваючи з візитом у Києві, заявив про надання Україні додатково військово-технічної допомоги на 100 млн доларів.

Про це він сказав на брифінгу ввечері 3 липня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає “Європейська правда” з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

“Сьогодні ми оголошуємо додаткові 100 млн доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали 390 млн доларів”, – сказав Албаніз.

“Ми також додатково надаємо 14 БТР та 20 Bushmaster – броньовані транспортні засоби. Таким чином, загальна кількість Bushmaster склала 60 штук”, – додав австралійський прем’єр.

За його словами, Австралія також надаватиме додаткове військове обладнання, безпілотники, додаткову допомогу прикордонним військам України.

Також Албаніз сказав, що Канберра заборонить імпорт російського золота, щоб не фінансувати країну-агресора.

Раніше цього дня Ентоні Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Читайте також:
Австралія передала в Україну перші БТРи M113 з обіцяної партії

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Прем’єр Австралії в Києві пообіцяв додаткові 100 млн допомоги, 14 БТР та 20 Bushmaster

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, перебуваючи з візитом у Києві, заявив про надання Україні додатково військово-технічної допомоги на 100 млн доларів. Про це він сказав на брифінгу ввечері 3 липня...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse