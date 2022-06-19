Австралія передала в Україну перші БТРи M113 з обіцяної партії

Австралія вже передала Україні чотири з 14 обіцяних бронетранспортерів M113 у рамках постачання нової партії військової допомоги.

Про це 19 червня інформує австралійський телеканал 9NEWS.

Зазначається, що “перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак минулого тижня та доставлені в Україну в рамках пакету військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів”.

M113 — гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн.

Як уточнює портал “Мілітарний”, австралійська версія M113 – це модернізація 2007 року, модель M113AS4.

M113AS4 має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Днище машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.

У башті M113AS4 розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

Також на M113AS4 встановлений двигун MTU 6V199TE потужністю 355 к.с. та нова трансмісія. Корпус машини став більшим на 660 мм порівняно з базовою версією. Тому в M113AS4 додали ще одну пару опорних котків.

Україна отримала і планує додатково отримати БТРи M113 ще від низки країн – США, Данії, Нідерландів, Португалії та Литви.

Як інформувала “Новинарня“, 19 травня уряд Австралії затвердив рішення передати Україні нову партію зброї, що складається з 14 гусеничних бронетранспортерів М113 та 20 бронемашин Bushmaster на суму $60 млн.

Австралія раніше вже надала Україні шість легких буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння, військове спорядження.

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