Мера Чернігова Атрошенка не випустили за кордон: в ОП нагадали, що “в країні війна”

Міського голову Чернігова Владислава Атрошенка вже вдруге після повномасштабного вторгнення РФ не випустили за кордон – на цей раз він їхав на Конференцію з питань відновлення України у швейцарському Лугано на запрошення швейцарської сторони.

Про це сам Атрошенко повідомив у фейсбуці в суботу, 2 липня.

Як випливає з оприлюднених мером документів, йому не дозволили перетнути кордон із Польщею на пункті пропуску “Краківець”.

“Сьогодні мені як меру Чернігова безпідставно заборонили робочий візит до Швейцарії, на Конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.

“Прийнято рішення про відмову у перетинанні державного кордону на виїзд з України громадянину України Атрошенко”, – йдеться у відповіді українських чиновників”, – зацитував очільник Чернігова.

В оприлюдненій ним відмові йдеться, що Атрошенко не має підстав на перетин кордону згідно із законом “Про мобілізацію” та “не надав відповідних документів”.

На це голова Чернігова власною рукою дописав, що не погоджується з відмовою і йому не повідомили її причини.

“Чиновникам з офісу президента, які вирішили погратися в політику, байдуже, що конференція в Лугано є унікальною можливістю для України залучити кошти на відновлення. Байдуже на офіційні запрошення. Байдуже на людей. Байдуже на Україну. Вони граються в політику. Поки йде війна. Поки гинуть люди.

Хочу нагадати гравцям в політику, що Чернігів – це одне з міст, яке зазнало найбільших руйнувань в Україні від російських загарбників. Використовувати будь-яку можливість, щоб залучити кошти для відбудови міста – мій прямий обов’язок”, – зауважив міський голова.

Він також наголосив, що такі дії чиновників дискредитують не його, а “Україну і президента”.

У відповідь на це заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що “можуть знайтися шляхи допомогти містам та громадам” і без деяких мерів.

“Мери деяких міст обурюються, що їх не випускають за кордон. По-перше, нагадую для тих, хто забув – в Україні йде війна! Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула!

Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас“, – написав Тимошенко.

Водночас деякі міські голови “призовного віку” після 24 лютого виїздили за кордон для участі в різноманітних заходах, покликаних залучити більшу підтримку для України.

Скажімо, український мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, який був звільнений із полону рашистів за особистої підтримки президента Володимира Зеленського, відвідував Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія).

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