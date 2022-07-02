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Росіяни втратили позиції на півночі Харківщини й намагаються відбити, – Генштаб

02/07/2022 08:40

Російські війська втратили позиції на напрямку сіл Кочубеївка і Дементіївка, що на півночі Харківської області, та намагаються вести штурмові дії для їх повернення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 суботи, 2 липня.

“На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущення їх подальшого просування”. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка–Дементіївка”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на Харківщині за минулу добу ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкине, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка, завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Прудянки та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував село Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне.

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