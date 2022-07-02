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На Банковій пообіцяли попередити, якщо буде справжня загроза вторгнення білорусів. А поки це РФ нагнітає паніку

02/07/2022 20:17

Чутки про можливий наступ військ Білорусі на Україну потрібні Росії, щоб розганяти панічні настрої серед українців.

Про це в суботу, 2 липня, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

“Щодо Білорусі. Щодо всіх цих спекуляцій, що буквально завтра чи післязавтра обов’язково розпочнеться наступ. Ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі, і до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна–Білорусь готове до цього”, – сказав Подоляк.

За його словами, вся ця інформаційна кампанія потрібна Росії, щоб збільшити паніку в Україні.

Подоляк зазначив: “Якщо Лукашенку потрібно довести, що білоруської армії не існує, то вони можуть це зробити” (піти в наступ на Україну).

Представник ОП додав, що в разі реальної загрози наступу Білорусі влада обов’язково попередить про це громадян.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 2 липня вкотре заявив, що на території Білорусі ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
При цьому підрозділи ЗС РБ на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, проводять тренування з наведення понтонних переправ.

На цьому тлі в соцмережах та приватних розмовах ширяться чутки про зростання загрози нового вторгнення в Україну з Білорусі, зокрема через Волинь на Львівщину.

Мер Львова Андрій Садовий 2 липня зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як влада діятиме на випадок ескалації з боку Білорусі.

Нагадаємо, в період з 28 червня в Гомельській області Білорусі проводить військові збори з військовозобов’язаними. В регіоні масово виписують повістки чоловікам, але пояснюють це лише звіркою облікових даних.
Мобнавчання продовжили до 9 липня поточного року. При цьому лікарям нібито повідомили про заборону виїзду за межі країни.
У Генштабі ЗС України не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах і ведення розвідки. Ознак створення ударного угруповання, достатнього для наступу на Україну, немає.

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Україна

На Банковій пообіцяли попередити, якщо буде справжня загроза вторгнення білорусів. А поки це РФ нагнітає паніку

Чутки про можливий наступ військ Білорусі на Україну потрібні Росії, щоб розганяти панічні настрої серед українців. Про це в суботу, 2 липня, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк....

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