Залужний і Міллі обговорили питання матеріально-технічного забезпечення для звільнення українських земель

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Йшлося про реалізацію стратегічних завдань Сил оборони України – звільнення українських земель.

Про це ввечері в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“У телефонній розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів.

Важливою умовою успіху наших оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми щиро вдячні за надану і дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів”, – зазначив Залужний.

Генерал Міллі передав запевнення президента США Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

“Мій колега також зазначив, що пишається Збройними силами України і Українським народом, які викликають захоплення усіх людей світу, яким дорога свобода”, – додав генерал Залужний.

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