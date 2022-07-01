Війна минуща, а музика вічна

військовослужбовець ЗС України

Прифронтове місто Оріхів, що на Запоріжжі вже тривалий час обстрілюється артилерією окупантів. Більшість місцевих мешканців покинули його, тікаючи від війни. Музична школа, яка два роки тому була відремонтована, з новими музичними інструментами, зруйнована вщент.

Вихованці школи були призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У школі звучала мелодія, лунав дитячий сміх та жила музика. Зараз там тиша та чути відлуння обстрілів.

Та все ж інколи там звучить музика, яка робить нечутними обстріли й на мить повертає нас до мирного життя.

Музика як символ життя, боротьби. Символ нашої перемоги. Музика вічна.

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