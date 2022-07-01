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У Миколаєві – серія потужних вибухів

01/07/2022 08:48

У Миколаєві сьогодні вранці пролунала серія потужних вибухів. Під час яких у місті була оголошена повітряна тривога.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив вранці в п’ятницю, 1 липня, у своєму телеграмі про вибухи, однак інших подробиць щодо причин не надав.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, протягом 25-ти хвилин у місті прозвучали щонайменше десять вибухів.

За інформацією “Суспільного”, яке посилається на начальника Первомайської районної військової адміністрації Сергія Саковського, приблизно о 5:20 в Первомайському районі стався сильний вибух.

Також, з його слів, станом на 7:30 триває пошукова операція щодо встановлення точного місця вибуху.

Тим часом місцеві телеграм-канали та ЗМІ також поширюють інформацію про стовби диму, які здійнялися над містом одразу після вибухів.

“Окупанти знову обстрілюють Миколаєва ракетами. Подекуди обстріл став причиною пожеж. Пуски ракет бачили у районі тимчасово окупованого Херсона”, – пише одне з місцевих видань.

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