У Миколаєві – серія потужних вибухів

У Миколаєві сьогодні вранці пролунала серія потужних вибухів. Під час яких у місті була оголошена повітряна тривога.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив вранці в п’ятницю, 1 липня, у своєму телеграмі про вибухи, однак інших подробиць щодо причин не надав.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, протягом 25-ти хвилин у місті прозвучали щонайменше десять вибухів.