У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу

У Маріуполі, на вулиці Київська, 53, знайдено ще одну братську могилу. З кінця лютого тут було поховано понад 100 маріупольців.
Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах. Ексгумація фактично зупинена”, – йдеться у повідомленні.
За словами Андрющенка, окупаційна “влада” настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли.
Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні. У Кальміуському районі на вулиці Котляревского 8-а в двох кроках від “гуманітарного штабу” знаходяться могили з квітня.
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