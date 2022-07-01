У Києві затримали громадянина Росії, якого роками розшукував Інтерпол

Служба безпеки України затримали громадянина Російської Федерації, якого розшукував Інтерпол.

Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує пресцентр СБУ.

Чоловіка оголосили у міжнародний розшук за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками. Затриманий певний час переховувався у Хмельницькому.

“Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України, щоб уникнути кримінальної відповідальності від правоохоронців Литовської Республіки. Росіянин спочатку “заліг” у Хмельницькому, після чого перебрався до столиці, де його затримали місцеві правоохоронці”, – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що до іноземця застосують екстрадиційний арешт.

Також працівники СБУ перевіряють можливу причетність затриманого до скоєння злочинів в Україні.

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