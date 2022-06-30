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Суд арештував корпоративні права турагентства TUI, пов’язаного з російським мільярдером

30/06/2022 15:55

В Україні арештували корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер.

Про це в четвер, 30 червня, інформує пресцентр СБУ.

“Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора. У бізнес-колах Росії цього чоловіка називають “железным мальчиком”. Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку “За благодеяние”.

За даними ЗМІ, йдеться про Олексія Мордашова та туристичну агенцію TUI.

На його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:

  • корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн.
  • кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які перебували на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

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Україна

Суд арештував корпоративні права турагентства TUI, пов’язаного з російським мільярдером

В Україні арештували корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер. Про це в четвер, 30 червня, інформує пресцентр СБУ. “Як встановила українська спецслужба,...

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