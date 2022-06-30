Суд арештував корпоративні права турагентства TUI, пов’язаного з російським мільярдером

В Україні арештували корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер.
Про це в четвер, 30 червня, інформує пресцентр СБУ.
“Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора. У бізнес-колах Росії цього чоловіка називають “железным мальчиком”. Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку “За благодеяние”.
За даними ЗМІ, йдеться про Олексія Мордашова та туристичну агенцію TUI.
На його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
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