Петиція про присвоєння Героя України загиблому Олексію Чубашеву все ще не набрала потрібну кількість голосів

Фото з ФБ Олексія Чубашева

На сайті президента України зареєстрували петицію про присвоєння українському воєнному кореспонденту, капітану Збройних сил України, колишньому керівнику «Армії FM» та Військового телебачення України, автору та ведучому реаліті-шоу для військових «Рекрут.UA» Олексію Чубашеву звання Герой України (посмертно). Документ зареєстрували 15 червня. “Прошу розглянути питання про присвоєння Чубашеву Олексію українському війсковому журналісту, капітану Збройних сил України – звання Герой України, посмертно”, – йдеться в петиції. З необхідних 25 тисяч підписало петицію лише 10 293 людей. Збір підписів триває, залишилося ще 77 днів. Підписати можна за посиланням. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук