Петиція про присвоєння Героя України загиблому Олексію Чубашеву все ще не набрала потрібну кількість голосів

На сайті президента України зареєстрували петицію про присвоєння українському воєнному кореспонденту, капітану Збройних сил України, колишньому керівнику «Армії FM» та Військового телебачення України, автору та ведучому реаліті-шоу для військових «Рекрут.UA» Олексію Чубашеву звання Герой України (посмертно).
Документ зареєстрували 15 червня.
“Прошу розглянути питання про присвоєння Чубашеву Олексію українському війсковому журналісту, капітану Збройних сил України – звання Герой України, посмертно”, – йдеться в петиції.
З необхідних 25 тисяч підписало петицію лише 10 293 людей.
Збір підписів триває, залишилося ще 77 днів.
Підписати можна за посиланням.
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