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Петиція про присвоєння Героя України загиблому Олексію Чубашеву все ще не набрала потрібну кількість голосів

01/07/2022 14:10

На сайті президента України зареєстрували петицію про присвоєння українському воєнному кореспонденту, капітану Збройних сил України, колишньому керівнику «Армії FM» та Військового телебачення України, автору та ведучому реаліті-шоу для військових «Рекрут.UA» Олексію Чубашеву звання Герой України (посмертно).

Документ зареєстрували 15 червня.

“Прошу розглянути питання про присвоєння Чубашеву Олексію українському війсковому журналісту, капітану Збройних сил України – звання Герой України, посмертно”, – йдеться в петиції.

З необхідних 25 тисяч підписало петицію лише 10 293 людей.

Збір підписів триває, залишилося ще 77 днів.

Підписати можна за посиланням. 

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