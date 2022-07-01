Найкраща корейська косметика для зрілої шкіри ℗

Є безліч цитат, що вік — це лише цифра, яка нічого не означає. Але ми, жінки, знаємо, що вона дійсно нічого не означає тільки тоді, коли ти виглядаєш молодо і свіжо 🙂

На щастя, в еру майже космічних технологій у косметичній індустрії, виглядати молодою довгі роки не тільки можливо, але й дуже доступно.

Корейські виробники й тут не дають себе обігнати та впевнено тримають лідерство у виробництві антивікової косметики, що справді працює, та від цін на яку не з’являються нові зморшки. Наприклад, корейська антивікова косметика Missha завоювала любов жінок з різних точок земної кулі.

Особливості корейської антивікової косметики

Всі ми звикли вважати найкращими швейцарських, французьких та німецьких виробників косметики. Але чим виділяється корейська косметика для зрілої шкіри?

Факт – догляд за шкірою у кореянок майже зведений у релігійний культ. Ви можете в цьому переконатись, просто подивившись, як виглядають мешканки Кореї після 40-45 років. Спойлер — так само, як і в 30.

Цікаво те, що і в Кореї, і в Японії немає чіткого розмежування між декоративною та доглядовою косметикою. Філософія така, що працювати на здоров’я та красу шкіри має кожен засіб. Тому навіть у косметиці для макіяжу містяться лікувальні компоненти, витяжки та есенції.

Окрім того, конкуренція на корейському ринку косметичної промисловості величезна. Тому багато корейських брендів виробляють продукти дійсно високої якості — практично вся косметика не містить фталатів, формальдегіду або триетаноламіну. А ще хочемо зауважити, що саме виробництва Кореї є високотехнологічними у світі.

Активні компоненти антивікового корейського догляду

Корейський догляд за зрілою шкірою передбачає використання натуральних складників. Щоб вони працювали, їх посилюють ретиноїдами та пептидами, отриманими шляхом екстракції сировини виключно природного походження.

Це і є головний секрет корейських косметичних засобів проти старіння – жодної синтетики у складі продуктів. Саме тому ми сміливо можемо сказати, що Missha – один з топових виробників кращої корейської косметики для зрілої шкіри. Крім пептидів і ретиноїдів, виробник посилює склад такими натуральними компонентами, як:

ніацинамід

вітамін С

екстракт женьшеню, зеленого чаю, грибів, обліпихи

альгінати (экстракт бурих водоростей)

бета-глюкан

арбутин

аденозин

прополіс.

Кожен крем, сироватка, есенція і взагалі будь-який косметичний засіб бренду проходить систему сертифікації. Також у компанії є своя дослідницька лабораторія та бренд всіляко підтримує правильну утилізацію хімічних відходів та мінімізацію використання у виробництвах синтетичних компонентів.

Missha Time Revolution – лінійка продуктів для зрілої шкіри

Особливість продуктів, представлених у серії, у тому, що вони дають видимий результат і за перших ознак старіння (ледь помітна сіточка зморшок, мімічні зморшки), і для вже зрілої шкіри.

Наш особистий must have з лінійки Time Revolution:

1. Антивікова ферментована есенція Missha Time Revolution The First Treatment Essence Rx.

Має антиоксидантну дію, сприяє регенерації клітин дерми та зміцнює захисні властивості шкірного покриву. До складу входить 95% продуктів дріжджової ферментації, які ефективно зволожують, підвищують еластичність та працюють проти старіння дерми.

2. Очищаюча пінка-маска для обличчя Missha Time Revolution Artemisia Pack Foam Cleanser.

Активні компоненти продукту: біла та бентонітова глина, пальмітинова кислота, бамбукова пудра та екстракт центели азіатської. Пінка інтенсивно очищує шкіру, не викликаючи подразнення.

3. Нічна ампула для обличчя із пробіотиками Missha Time Revolution Night Repair Probio Ampoule.

Продукт високої інтенсивності для догляду за зрілою шкірою. Він не тільки має виражений ліфтинг-ефект, зменшує глибину зморшок, заломів та покращує колір обличчя, а й покращує мікрофлору дерми, підвищуючи її захисні властивості. Це означає, що засіб, в першу чергу, працює з ПРИЧИНОЮ старіння та погіршення якості шкіри. Крім запатентованого комплексу витяжок з п’яти фіолетових плодів (баклажана, чорниці, буряків, моркви, капусти), склад крему посилений комплексом Collageneer (екстракт насіння білого люпину з Франції та олії).

ВАЖЛИВО! Косметика Missha не тестується на тваринах і не містить у своєму складі парабени. Ну а найприємніше, що високу якість можна придбати за доступну ціну на сайті Cosibella.

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