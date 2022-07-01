“Це перемога саме над Росією”: борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Мінкультури і інформполітики України вніс елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Про це повідомив у п’ятницю, 1 липня, очільник міністерства Олександр Ткаченко.

“Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ – це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське”, – повідомив він.

Шеф-кухар Євген Клопотенко так прокоментував цю нинішню новину:

“Це однозначно перемога на культурному фронті. Сталася історія. У нас на руках були сотні сторінок доказів, що культура приготування борщу – українська. А проти нас – ціла машина російської пропаганди. Але сьогодні наш борщ офіційно став Нематеріальною культурною спадщиною світу. ЮНЕСКО заявило, що це українська страва і що культура приготування борщу належить українцям. Для мене це означає, що світ визнав українську ГАСТРОНОМІЮ. Це було варто боротьби, і я радий, що взявся за це питання три роки тому. Навіть попри те, що на той час подібне важалося неможливим. І так, це перемога саме над Росією, бо вони всіма силами гальмували нашу заявку та активно просували борщ, як рашн суп. А тепер кожного, хто так напише, можна відправляти до суду. Раунд”, – написав він на ФБ.

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