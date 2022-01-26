Комітет Ради пропонує встановити День українського борщу

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Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного сьомої сесії та ухвалити в цілому проєкт постанови про заснування Дня українського борщу (№6361).

Відповідне рішення члени Комітету підтримали одноголосно на засіданні у середу, 26 січня, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Автори законодавчої ініціативи пропонують, щоб День українського борщу відзначали у другу суботу вересня.

У разі ухвалення цього проєкту постанови Кабінет Міністрів України зобов’язується у місячний термін розробити та затвердити комплексний план заходів щодо відзначення Дня українського борщу, передбачивши, зокрема, проведення щорічно заходів, фестивалів та змагань щодо приготування традиційного українського борщу у всіх регіонах України.

Водночас керівникам навчальних закладів, закладів культури та харчування буде рекомендовано проводити у цей період тематичні заходи, лекції та дискусії про феномен українського борщу, його культурологічну складову, тривалість приготування цієї страви різними поколіннями українців та її вплив на громадське життя.

Як повідомляли, проєкт постанови про встановлення Дня українського борщу зареєстрували в парламенті 30 листопада. Ініціаторами виступили 24 народні депутати з різних фракцій та груп.

У пояснювальній записці до документа український борщ названо маркером національної ідентичності. Автори проєкту постанови зазначають, що на міжнародній арені борщ має потенціал м’якої сили України, а також поліпшення впізнаваності та репутації країни. Введення такого дня збігається зі Стратегією культурної дипломатії України, а також Національної економічної стратегії.

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