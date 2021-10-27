Індекс борщу: за рік національна страва подорожчала на 5,5%

65,16 грн — у стільки обійдеться каструля борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. Порівняно з жовтнем 2020 року, її ціна зросла на 5,52%.
Як передає “Новинарня“, такими є результати обрахунків, проведених аналітиками BRDO.
Зазначається, що найбільше за рік зросли ціни на буряк, моркву та капусту (відповідно, 62,43%, 35,01% та 34,87%). Свинина також зросла в ціні, але не так відчутно — на 4,49%.
Подешевшали тільки картопля (-8,05%) та сметана (-8,04%).
Ціни на складники для борщу за кг аналітики дивилися в мережах Fozzy, “Новус”, Metro, “Ашан”.
У BRDO підготували відповідну інфографіку:
BRDO (Офіс ефективного регулювання) — експертно-аналітичний центр, створений за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі та за фінансової підтримки міжнародних донорів
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