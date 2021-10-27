СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2825733 +22574
Летальні випадки:
65628 +692
Одужали:
2401705 +11593
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14154508 (+72231). Оновлено: 08:30 27.10.2021
Home / Україна / Економіка / Індекс борщу: за рік національна страва подорожчала на 5,5%

Індекс борщу: за рік національна страва подорожчала на 5,5%

27/10/2021 10:15

65,16 грн — у стільки обійдеться каструля борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. Порівняно з жовтнем 2020 року, її ціна зросла на 5,52%.

Як передає “Новинарня“, такими є результати обрахунків, проведених аналітиками BRDO.

Зазначається, що найбільше за рік зросли ціни на буряк, моркву та капусту (відповідно, 62,43%, 35,01% та 34,87%). Свинина також зросла в ціні, але не так відчутно — на 4,49%.

Подешевшали тільки картопля (-8,05%) та сметана (-8,04%).

Ціни на складники для борщу за кг аналітики дивилися в мережах Fozzy, “Новус”, Metro, “Ашан”.

У BRDO підготували відповідну інфографіку:

BRDO (Офіс ефективного регулювання) — експертно-аналітичний центр, створений за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі та за фінансової підтримки міжнародних донорів

Читайте також:
РосЗМІ поширюють фейк про те, що Google визнав український борщ російською стравою

Унікальних переглядів: 37
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна пропонує Польщі провести міжнародний аудит пунктів пропуску на кордоні

Україна запропонувала Польщі провести незалежний міжнародний аудит роботи пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні. Про це інформує пресслужба Мінінфраструктури в середу, 27 жовтня. Міністри інфраструктури двох країн – Олександр...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse