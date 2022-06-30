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Дерусифікація у Львові: міськрада перейменувала вулиці, замість Некрасова – Руфа

30/06/2022 19:48

Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Російською Федерацією.

Про це в четвер, 30 червня, інформує “Захід.нет”.

За відповідну ухвалу депутати проголосували на закритому засіданні сесії.

Зокрема, вулиці у Львові перейменували так:

  • вул. Льва Толстого → вул. Кардинала Любомира Гузара;
  • вул. Карла Брюлова → вул. Ірини Калинець;
  • вул. Петра Козланюка → вул. Героїв Маріуполя;
  • вул. Івана Сєченова → вул. Шумлянських;
  • вул. Миколи Некрасова → вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
  • вул. Миколи Кибальчича → вул. Херсонська;
  • вул. Дагестанська → вул. Гостомельська;
  • вул. Чуваська → вул. Чорнобаївська.

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Україна

Дерусифікація у Львові: міськрада перейменувала вулиці, замість Некрасова – Руфа

Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Російською Федерацією. Про це в четвер, 30 червня, інформує “Захід.нет”. За відповідну ухвалу депутати проголосували на закритому засіданні...

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