Дерусифікація у Львові: міськрада перейменувала вулиці, замість Некрасова – Руфа

Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Російською Федерацією.
Про це в четвер, 30 червня, інформує “Захід.нет”.
За відповідну ухвалу депутати проголосували на закритому засіданні сесії.
Зокрема, вулиці у Львові перейменували так:
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Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, назви яких пов’язані з Російською Федерацією. Про це в четвер, 30 червня, інформує “Захід.нет”. За відповідну ухвалу депутати проголосували на закритому засіданні...
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