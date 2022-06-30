Протягом червня зовнішня допомога Україні зросла втричі, – нардеп

У червні до держбюджету вже надійшло 87,5 млрд грн від зовнішньої допомоги, що у три рази більше, ніж місяць тому.

Про це в четвер, 30 червня, повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він нагадав, що у травні фінансові надходження від партнерів склали 28 млрд грн.

“Швидше за все червень стане першим місяцем війни, коли зовнішня допомога від партнерів нарешті внесе більше до бюджету, ніж податкові надходження”, – припустив депутат.

Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай так прокоментував ці дані:

“Точно більше, ніж усі інші надходження до бюджету разом узяті. Такий об’єм має виключити потребу в емісії і значно послабити тиск на гривню/резерви на найближчий місяць”, – написав він на ФБ.

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