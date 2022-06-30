“Крок, який дозволяє Україні перейти до наступу”: Британія надає додаткову військову допомогу на $1,2 млрд

Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.

Про це йдеться в заяві британського уряду, пише Bloomberg.

Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

В офісі Бориса Джонсона заявили, що додаткове обладнання — це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.

Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер.

Це збільшує загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до 2,8 млрд доларів. Це, за словами Лондона, найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

Читайте також:

Британія виділить 1000 армійців і авіаносець для укріплення східного флангу НАТО