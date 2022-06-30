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Норвегія відмовилася пропустити російські вантажі на Шпіцберген

30/06/2022 17:59

Міністерство закордонних справ Норвегії відхилило запит російського підприємства “Арктиквугілля”, що попросило дозволу перевезти російські вантажі на Шпіцберген.

Про це інформує сайт NRK.

На прикордонній станції Стурскуг зупинили 20 тонн російських товарів, які вирушили до російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені.

За даними телеканалу, “Арктиквугілля” і посольство Росії відправили листа в МЗС Норвегії з проханням зробити виняток із санкцій.

Однак у відомстві заявили, що у Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на всій території Шпіцбергена.

Віцеспікер Ради федерації РФ Костянтин Косачов заявив, що непропущені вантажі – це продовольчі товари для російських шахтарів, які працюють у Баренцбурзі. Косачов назвав те, що відбулося порушенням положень Паризького договору про правовий статус арктичної території.

Як відомо, Норвегія не є членом Євросоюзу, але входить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

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