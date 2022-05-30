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Норвегія змінює офіційну назву Білорусі

30/05/2022 12:04

Норвегія офіційно змінює назву Білорусі. Тепер норвезькою країна називатиметься саме “Білорусь” (Belarus), а не Hviterussland (буквально – “Біла Росія”).

Про це заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гітфельт, повідомляє “Радіо Свобода”.

“Ми робимо це на знак солідарності з білоруським демократичним рухом, і щоб країна не сприймалася як продовження Росії”, – пояснила вона.

Зміну назви затвердили у Міжнародний день солідарності з Білоруссю.

“Я рада, що в цей день ми можемо оголосити про зміну назви та висловити нашу солідарність із демократичними силами у Білорусі”, – зазначила голова МЗС Норвегії.

Вона розповіла, що особисто зателефонувала Світлані Тихановській, яку вважає демократичним лідером Білорусі, та повідомила про зміну назви.

“Вона була щаслива і подякувала за рішення”, – сказала Гітфельт.

Нагадаємо, в 2019 році уряд Швеції також оголосив, що в офіційних відносинах називатиме Білорусь Belarus замість Vitryssland (“Біла Росія”). Це також було зроблено, аби підкреслити суверенітет цієї країни та національну ідентичність білорусів. Данія стала офіційно називати країну Білоруссю із 2021 року.

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