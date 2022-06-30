Минулої доби українські авіатори близько 20 разів атакували росіян: ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ

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29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

Про це в четвер, 30 червня, повідомили в пресслужбі Командування ПС ЗСУ.

“Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога”, – йдеться в повідомленні.

У ПС додали, що особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України.

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