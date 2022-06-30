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Делегація українських атомників влаштувала демарш на міжнародній конференції під час виступу представника РФ

30/06/2022 15:17

Українська делегація атомників влаштувала демарш на міжнародній конференції під час виступу представника Російської Федерації. 

Так, з 27 червня у м. Відень (Австрія) триває Сьома нарада договірних сторін з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, організована МАГАТЕ, повідомляє “Енергоатом”.

“Держава-терорист широко представлена на цьому заході, і попри зауваження з боку української делегації до організаторів, її представники на одному з засідань не лише виголошували свої доповіді, а й головували у низці секцій. Тож, коли свій виступ почав спікер з росії, всі присутні на заході атомники з України на чолі з Головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим та головним консультантом президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Олександром Моциком влаштували демарш і покинули залу засідань”, – інформує пресслужба “Енергоатома”. 

Перед тим, як українська делегація покинула залу засідань, очільник Держатомрегулювання Олег Коріков заявив таке:

“Путінська Росія розпочала неспровоковану війну проти України. Вперше в історії атомної енергетики вона захопила атомну електростанцію в нашій країні. Вперше в історії атомної енергетики російські окупанти викрадають працівників АЕС і членів їхніх сімей. путінська росія вперше в історії атомної енергетики обстрілює атомну електростанцію. Запускає по території нашої країни крилаті й тактичні ракети. І стріляє так, що траєкторії ракет проходять безпосередньо біля ядерних реакторів, майже над ядерними реакторами, на малій висоті – 100–200 метрів, що загрожує катастрофою навіть більшою, ніж Чорнобиль і Фукусіма разом узяті. Тому, на нашу думку, путінська росія не заслуговує не лише звітувати перед МАГАТЕ, а й просто бути представленою в цій організації”, – сказав він.

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Україна

Делегація українських атомників влаштувала демарш на міжнародній конференції під час виступу представника РФ

Українська делегація атомників влаштувала демарш на міжнародній конференції під час виступу представника Російської Федерації.  Так, з 27 червня у м. Відень (Австрія) триває Сьома нарада договірних сторін з розгляду...

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