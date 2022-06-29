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На Київщині блискавка підірвала замінований міст, є загиблий

29/06/2022 19:52

Біля села Демидів Вишгородського району влучання блискавки зруйнувало замінований міст через річку Ірпінь. Загинула одна людина, ще двоє – поранені.

Про це в середу, 29 червня, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

“За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з’ясування причин інциденту”, – йдеться в повідомленні.

Голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у фейсбуці зазначив, що через пошкодження мосту рух транспорту тимчасово неможливий.

“Детонація через блискавку. Не панікувати”, – написав він.

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Україна

На Київщині блискавка підірвала замінований міст, є загиблий

Біля села Демидів Вишгородського району влучання блискавки зруйнувало замінований міст через річку Ірпінь. Загинула одна людина, ще двоє – поранені. Про це в середу, 29 червня, повідомляє пресслужба Київської...

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