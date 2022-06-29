На Донбасі за чотири місяці війни затопили 10 шахт

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З 24 лютого на територіях Донецької та Луганської областей затоплені ще десять вугільних шахт. У більшості випадків це сталося через вторгнення Російської Федерації.

Про це в середу, 29 червня, інформує “Вільне радіо”.

“На Донеччині у Вугледарі через ворожі обстріли затоплена шахта імені Сургая. Там місто фактично знищене. На ній видобували вугілля, яке використовували як коксівне. Перед війною “зарядили” дві лави. Це одна з найновіших шахт, 130 млн тонн вугілля балансових запасів, сірка там 0,9-1,8”, – зазначає голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Із 24 лютого затопили також і “Південнодонбаську шахту №1”, розташовану поруч.

За словами Волинця, затоплення загрожує ще двом вугільним шахтам на Донеччині: “Періодично підтоплюється “Центральна” ДП “Мирноградвугілля”. Вдається відкачувати шахтні води, трубопровід водовідливу міняють у шахтному стовбурі, немає коштів. Десь вчасно не займались цим раніше… Там не видобувають вугілля, бо затоплені окремі виробки в шахті”.

Теж проблеми й на шахті у Селидівській громаді.

“Великих зусиль докладають, щоб шахта “Курахівська” ДП “Селидіввугілля” не була затоплена. Там приток води й вже залило нижні горизонти. Туди “прилітає” час від часу”, – додав він.

На Луганщині від повномасштабного вторгнення були затоплені вісім вугільних шахт.

Половина із них – ДП “Первомайськвугілля”, половина – ДП “Лисичанськвугілля”.

Голова Незалежної профспілки гірників наголошує, що вугілля вкрай необхідне Україні для підготовки до зими та опалювального сезону.

До 2014 року на Донбасі було 145 вугільних шахт. Через гібридну агресію РФ і окупацію частини Донбасу на непідконтрольній уряду території залишились 96 шахт, а на підконтрольній – 49.

Співробітники ДП “Донецькгеологія” називають процеси затоплення вугільних шахт на Донбасі некерованими та неконтрольованими.

“Це процес ускладнення екологічних умов (і водно-екологічних, й інженерно-геологічних) та погіршення безпеки життєдіяльності, і за багатьома параметрами він незворотній: просідання поверхні, підйом забруднених шахтних вод вище до поверхні, до місцевих джерел водопостачання”, – наголошує гірничий інженер та гідрогеолог Євген Яковлев.

Він називає ці наслідки навіть тяжчими, ніж руйнування інфраструктури в результаті боїв. Бо це призведе до того, що на цій території неможливо буде жити.

“Водно-екологічний фактор важчий за військові наслідки. Можна відновити завод, дорогу, міст, дім. А оцей процес, який запускається при некерованому затопленні шахт, веде територію до втрати життєздатності та повного опустелювання”, – стверджує Яковлев.

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