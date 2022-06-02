Маріуполю загрожує епідемія: в місті почався мор риби та дельфінів

У морі біля окупованого Маріуполя почали фіксувати масову загибель риби та дельфінів.
Це свідчить про поширення хвороби у воді поблизу міста, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у четвер, 2 червня.
За його словами, масовий мор риби для Маріуполя притаманний в липні, коли температура повітря досягає найбільших значень.
За словами мера, море нині є одним із небагатьох місць гігієни для маріупольців, через це загроза поширення епідемій стала реальною загрозою, а не просто попередженням. На додачу до цього окупанти через неспроможність вивезти сміття почали скидати його прямо посеред вулиць та у дворах багатоповерхівок.
“Окупанти фактично звозять та вивалюють сміття посеред будівель. Наслідки з урахуванням погоди зрозумілі – сморід, гноїння, розтікання вулицями. Цікава деталь – сміттєзвалище облаштовано в 100 метрах від гуманітарного штабу Єдиної росії”, – зазначив він.
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