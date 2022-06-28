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Україна здобула проміжну перемогу над РФ у морському арбітражі ООН

28/06/2022 00:14

Арбітражний трибунал ООН із морського права підтримав позицію України й ухвалив, що має юрисдикцію розглядати справу про захоплення Росією трьох суден та моряків у листопаді 2018 року.

Як повідомляє “Європейська правда“, про це 27 червня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті. Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі”, – написав Кулеба у Twitter.

Тепер справа буде розглядатися трибуналом по суті, і Росія муситиме пояснити свої дії чотирирічної давнини в акваторії Азовського моря.

Текст рішення має бути опублікований на сайті Постійної арбітражної палати протягом кількох днів.

Як відомо, у квітні 2019 року Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного обстрілу та захоплення нею трьох українських військово-морських суден (МБАКів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”) та 24 членів їхніх екіпажів у листопаді 2018 року.
7 вересня 2019 року відбувся обмін полоненими та утримуваними особами між Україною і РФ у форматі “35 на 35”. Україна отримала з Москви зокрема й 24 військовополонених моряків ВМСУ. Тієї ж осені росіяни повернули захоплені судна.

У лютому 2020 року Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ.
Поки український МЗС наголошує на своїй перемозі у справі, російський МЗС вважає ключовими ті компоненти скарги, за якими суд відмовив Україні – щодо суверенітету України над прибережними водами Криму.
Як пише “Європейська правда”, експерти бачать небезпеку в тому, що Україна змінила класифікацію події 25 листопада 2018 року і займає позицію, що цей інцидент є не “військовою діяльністю”, а “контактом із правоохоронними органами”.
У листопаді 2020 року Арбітражний трибунал ООН з морського права розділив на дві частини позов України проти РФ щодо затримання українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

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Україна

Україна здобула проміжну перемогу над РФ у морському арбітражі ООН

Арбітражний трибунал ООН із морського права підтримав позицію України й ухвалив, що має юрисдикцію розглядати справу про захоплення Росією трьох суден та моряків у листопаді 2018 року. Як повідомляє...

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