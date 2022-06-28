​Україна повернула тіла 46 загиблих військових

Фото пресцентру ОПУ

Сьогодні у Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.

Про це у вівторок, 28 червня, повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції.

“Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники “Азовсталі”, – йдеться у повідомленні.

Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

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