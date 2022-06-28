Слідство встановило імена російських льотчиків, які вдарили по ТЦ у Кременчуку

Українські правоохоронці вже вирахували російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по торговельному центру у Кременчуці Полтавської області, і забрали життя як мінімум 18 людей.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський на брифінгу на місці події у вівторок, 28 червня.

“Аналітики Служби безпеки України і Національної поліції встановили, який саме полк (російської) авіації здійснив цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли”, – сказав очільник відомства.

Прізвищ Монастирський наразі не назвав.

Читайте також:

InformNapalm ідентифікував військову частину льотчиків РФ, які, ймовірно, завдали удару по Кременчуку