Слідство встановило імена російських льотчиків, які вдарили по ТЦ у Кременчуку

Українські правоохоронці вже вирахували російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по торговельному центру у Кременчуці Полтавської області, і забрали життя як мінімум 18 людей.
Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський на брифінгу на місці події у вівторок, 28 червня.
“Аналітики Служби безпеки України і Національної поліції встановили, який саме полк (російської) авіації здійснив цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли”, – сказав очільник відомства.
Прізвищ Монастирський наразі не назвав.
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