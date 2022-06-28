​СБУ затримала коригувальників ракетних ударів росіян по Львівщині, Києву та Донеччині

Фото: пресцентр СБУ

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки повідомила про підозри більше 760 російським громадянам, причетним до ведення агресивної війни, військових злочинів та підривної діяльності проти нашої держави.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у вівторок, 28 червня.

Також постійно ведеться контррозвідувальна робота з виявлення осіб, які надають сприяння ворогу на території України.

Так, у кінці червня контррозвідники СБУ викрили і затримали агента РФ, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону на Львівщині.

Оперативники спецслужби встановили, інформацію ворогу передавав колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат в Телеграм-каналі. Як повідомлялося, внаслідок ракетних обстрілів по Яворівському полігону загинув 61 військовослужбовець та ще 147 отримали поранення.

Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Тим часом у Києві контррозвідники СБУ затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по столиці. Після проведення обстрілів, він “доповідав” про їх результати своєму куратору і надсилав йому фотоматеріали з місць події. Серед об’єктів, по якому цілив ворог був стратегічно важливий оборонний завод.

“Агентом загарбників виявся працівник одного з машинобудівних підприємств. Серед своїх колег він висловлював підтримку агресорам та заперечував їх злочини, у тому числі обстріли українських міст”, – зазначили в СБУ.

Ще одного ворожого поплічника також викрито на одному з київських держпідприємств. Зловмисник розсилав працівникам установи провокаційні матеріали через Telegram. У своїх повідомленнях він виправдовував повномасштабну агресію РФ нібито для “захисту Донбасу”.

В ході слідчих дій, у зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами злочинних дій, а також вогнепальну зброю та електронні флеш-носії зі службовою документацією.

У Донецькій області затримано російського агента, який збирав розвіддані щодо позицій українських військ в районі Бахмута. Встановлено, що зрадник був завербований ворогом у червні цього року для проведення підривної діяльності на східному фронті. Для передачі інформації він використовував заздалегідь обумовлені канали закритого зв’язку.

На Чернігівщині затримали ворожого агітатора, який через соцмережі закликав підтримати окупантів та заперечував їх військові злочини. Свою діяльність координував з представниками спецслужб РФ, які перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.

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