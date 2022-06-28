Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру

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Про це вдень у вівторок, 28 червня, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
“Прильоти. Із укриттів не виходимо. Фото, відео не публікуємо”, – написав він.
Зазначимо, що у місті о 16:38 спрацював сигнал повітряної тривоги. Відбій – о 17:34.
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