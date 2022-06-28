Російські спецслужби намагалися зламати українські канали з єдиного марафону, – СБУ

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Напередодні Дня Конституції Служба безпеки виявила та запобігла спробам російських спецслужб зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні.
Про це у вівторок, 28 червня, повідомляє пресцентр СБУ.
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