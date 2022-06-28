Російські спецслужби намагалися зламати українські канали з єдиного марафону, – СБУ

​Львівщина і Волинь посилюють оборону на випадок вторгнення з Білорусі

Львівщина посилює координацію з сусідніми областями та оборонні рубежі для відсічі ворога зі сторони Білорусі. Про це на брифінгу у вівторок, 28 червня, повідомив перший заступник начальника Львівської обласної...