Президент відзначив нагородами 301 військового, всіх – прижиттєво

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БОГАТИРЬОВА Сергія Олександровича — підполковника

ГАВРИЛОВА Павла Олексійовича — підполковника

ЄФРЕМЕНЮКА Віталія Ігоровича — капітана

СОЛОВЙОВА Віталія Сергійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАКАЛА Олега Ігоровича — майора

БЛАГОДАТНОГО Андрія Володимировича — капітана

БЛИЗНЮКА Сергія Дмитровича — капітана

БУХАЛА Дмитра Валерійовича — майора

ВАСИЛИШИНА Володимира Васильовича — підполковника

ВЕКЛІЧА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта

ГОНЧАРОВА Сергія Віталійовича — підполковника

ДАНИЛЮКА Олександра Ярославовича — підполковника

ДУМАНСЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

ЄВДОКІМОВА Артура Юрійовича — майора

КОЛЬЦОВА Сергія Олександровича — майора

МАЧКА Сергія Васильовича — підполковника

ОЛІЙНИКА Олександра Валерійовича — підполковника

ПАШИНСЬКОГО Романа Антоновича — майора

ПУСТОВІТА Романа Івановича — підполковника

РИБАЛКУ Віктора Вікторовича — підполковника

СВІТУ Євгена Юрійовича — підполковника

СУКНЕНКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта

ШУДРИКА Івана Павловича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

КОЧУРУ Олега Анатолійовича — старшого сержанта

ХОЛОШЕНКА Сергія Васильовича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЗАРОВА Олега Владиславовича — старшого солдата

АЗАРОВА Руслана Віталійовича — солдата

АКИМЕНКА Максима Валерійовича — майора

АНТОНЯНА Давида Ашотовича — лейтенанта

АУЛОВА Максима Олександровича — старшого солдата

БАЛАГУРУ Артема Володимировича — старшого солдата

БЕБЕХА Андрія Петровича — старшого солдата

БЕЗУГЛОГО Владислава Миколайовича — старшого солдата

БЕРКУТА Миколу Олександровича — сержанта

БЄЛКУ Максима Миколайовича — молодшого сержанта

БОЙКА Віктора Володимировича — старшого солдата

БОРИСЮКА Богдана Івановича — капітана

БУГАЯ Сергія Вячеславовича — молодшого сержанта

БУКАЧА Романа Миколайовича — старшого солдата

БУРЯКА Олександра Юрійовича — солдата

БУТКА Олександра Віталійовича — сержанта

БУТКЕВИЧА Дмитра Михайловича — сержанта

ВАСИЛЕНКА Артема Владиславовича — сержанта

ВАСИЛЬЧЕНКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта

ВДОВКІНА Юрія Михайловича — молодшого сержанта

ВЕРЕЦЬКОГО Юрія Дмитровича — молодшого сержанта

ВЛАСЕНКА Валерія Володимировича — головного сержанта

ВОЙЦЕХОВСЬКОГО Андрія Андрійовича — лейтенанта

ВОЛКОВА Сергія Петровича — майора

ВОЛОШИНА Дмитра Миколайовича — капітана

ВОЩАНОГО Олега Володимировича — солдата

ВРУБЛЬОВСЬКОГО Володимира Володимировича — солдата

ГАРНАТКА Олександра Олександровича — сержанта

ГОЛІКА Максима Юрійовича — капітана

ГОРДІЄНКА Сергія Васильовича — головного сержанта

ГОЦАКА Андрія Геннадійовича — капітана

ГРАБОВЕЦЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата

ГРИГОРЕНКА Андрія Васильовича — старшого сержанта

ГРИЦАКА Романа Володимировича — підполковника

ГУЗЯ Віктора Миколайовича — молодшого сержанта

ГУЦАЛА Андрія Миколайовича — штаб-сержанта

ДЕМЧЕНКА Тараса Олександровича — старшого лейтенанта

ДЕРЕЩУКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта

ДІДУХА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ДІРЯВКА Дмитра Ігоровича — старшого сержанта

ДУНАЯ В’ячеслава Миколайовича — солдата

ЖИГАДЛА Сергія Леонідовича — старшого солдата

ЖИРНОГО Олександра Євгенійовича — молодшого сержанта

ЖУКОВА Юрія Михайловича — старшого солдата

ЗЕМЛЯНОГО Володимира Вікторовича — солдата

ЗМАЧИНСЬКОГО Андрія Юрійовича — старшого солдата

ІВАНОВА Андрія Вікторовича — старшого сержанта

ІВАЩЕНКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

ІЛЬГОВА Олександра Миколайовича — молодшого лейтенанта

КАЛИТЮКА Ігоря Олеговича — старшого солдата

КАРЛЮГУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КЛОЧКА Сергія Валентиновича — старшого сержанта

КОБИЛЯНСЬКОГО Олександра Казиміровича — старшого лейтенанта

КОВАЛЬОВА Олександра Олександровича — солдата

КОВАЛЬЧИНА Владислава Григоровича — молодшого сержанта

КОНОНОВА Дмитра Анатолійовича — солдата

КОНОНОВА Костянтина Володимировича — сержанта

КОПКА Олега Олександровича — старшого лейтенанта

КОРОБСЬКОГО Кирила Леонідовича — старшого солдата

КОРЧАГІНА Ярослава Сергійовича — солдата

КОТОВА Дмитра Васильовича — майора

КРАВЦЯ Дмитра Романовича — солдата

КУБРАКА Олександра Васильовича — майстер-сержанта

КУЛЬЧИКОВСЬКОГО Михайла Анатолійовича — капітана

ЛАДИНСЬКОГО Ігоря В’ячеславовича — старшого сержанта

ЛАПІНА Кирила Геннадійовича — молодшого сержанта

ЛОБОДЮКА Бориса Георгійовича — молодшого сержанта

ЛЯША Геннадія Валерійовича — старшого солдата

МАЛИХІНА Володимира Вікторовича — сержанта

МАТВІЙЧУКА Дмитра Володимировича — головного сержанта

МАЦЮРУ Артема Володимировича — солдата

МЕЛЕЩУКА Михайла Олександровича — старшого лейтенанта

МИРОНЦЯ Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта

МИРШАВОГО Олексія Вікторовича — старшого солдата

МОРОЗОВА Дениса Віталійовича — солдата

МУСІЄНКА Владислава Євгеновича — молодшого сержанта

НІКУЛІНА Олексія Юрійовича — старшого солдата

НОВІКОВА Олександра Валентиновича — сержанта

НОСАЛЯ Петра Михайловича — капітана

ОМЕЛЬЧЕНКА Олексія Михайловича — старшого лейтенанта

ОМЕЛЬЧУКА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта

ПАНЧЕНКА Артура Володимировича — головного сержанта

ПАРХОМЕНКА Едуарда Геннадійовича — солдата

ПЕРЕВЕРТАЙЛА Валентина Олександровича — старшого лейтенанта

ПЕТРОВА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

ПИРОГОВА Сергія Олександровича — сержанта

ПІДКОРИТОВА Дениса Володимировича — солдата

ПОДЛІПНОГО Олега Віленовича — головного сержанта

ПОКЛАДА Віктора Миколайовича — капітана

ПОКОТІЛОВА Олега Володимировича — солдата

ПОЛЮХОВИЧА Максима Васильовича — старшого солдата

ПОЛЯГАЯ Олександра Михайловича — молодшого лейтенанта

ПОТЄХІНА Петра Геннадійовича — полковника

ПРИХОДЬКА Романа Станіславовича — молодшого сержанта

РЕЗУНЕНКО Анастасію Олександрівну — капітана

РЖЕВСЬКОГО Олексія Юрійовича — молодшого сержанта

РОМАНЮКА Романа Романовича — молодшого сержанта

РЯБЧУКА Олега Олеговича — підполковника

САВЧУКА Михайла Миколайовича — підполковника

САДИРІНА Євгена Вікторовича — молодшого сержанта

СЕМЕНЕНКА Михайла Івановича — капітана

СЕМИСАЛОВА Вячеслава Олександровича — капітана

СІТАЛА Дениса Руслановича — солдата

СМІРНИЦЬКОГО Валерія Володимировича — молодшого сержанта

СОКИРКУ Владислава Руслановича — старшого солдата

СОПІЛЬНЯКА Станіслава Сергійовича — головного сержанта

СОРОКУ Дмитра Володимировича — капітана

СОРОКУ Олександра Миколайовича — підполковника

СТЕПАНЕНКА Владислава Леонідовича — сержанта

СУХОРУКОВА Андрія Вадимовича — старшого солдата

ТАРАНЦЯ Миколу Олександровича — солдата

ТАТКОВА Володимира Васильовича — солдата

ТЕЛЯТНИКОВА Дмитра Вячеславовича — старшого сержанта

ТЕРЕЩЕНКА Володимира Васильовича — старшого сержанта

ТЕРНОВОГО Романа Юрійовича — сержанта

ТИМОШЕНКА Артема Васильовича — сержанта

ТИМОШЕНКО Олену Олексіївну — молодшого сержанта

ТОКАРЯ Андрія Леонідовича — старшого сержанта

ТУРЧЕНКА Володимира Миколайовича — молодшого лейтенанта

ФАЄКА Богдана Романовича — старшого солдата

ХАРЧЕНКА Володимира Васильовича — солдата

ХОЛОДА Ігоря Олексійовича — солдата

ХОРОШУНА Артема Анатолійовича — молодшого лейтенанта

ХРАПАЧА Дмитра Олександровича — полковника

ЧЕРНИША Артема Олександровича — старшого сержанта

ЧЕХОНАДСЬКОГО Іллю Сергійовича — старшого солдата

ЧИГИРИНА Богдана Олександровича — старшого солдата

ШАРІПОВА Руслана Шухратовича — молодшого сержанта

ШМІЛА Василя — старшого лейтенанта

ШУЛЬЦА Віктора Петровича — старшого сержанта

ЩЕРБИНУ Вадима Валерійовича — старшого лейтенанта

ЩЕТІНІНА Михайла Миколайовича — молодшого сержанта

ЮРЧЕНКА Андрія Веніаміновича — старшого солдата

ЯНУША Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БОЙКА Івана Вікторовича — капітана

КОНДРУСИКА Дениса Олеговича — майора

ЛІВЕНЦОВА Тимофія Геннадійовича — капітана

ПАНЧЕНКА Олександра Івановича — підполковника

ПІДГОРНОГО Дмитра Андрійовича — майора

ПІКАЛА Анатолія Олександровича — полковника

ТАРЕЛЬНИКА Дмитра Анатолійовича — капітана

ЧЕРНОГУЗА Юрія Володимировича — капітана

ШЕВЧЕНКА Олега Миколайовича — майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЛДОШИНА Ярослава Ігоровича — сержанта

АМЕЛІНА Олександра Вікторовича — майстер-сержанта

БАГДАСАРЯНА Віталія Сергійовича — молодшого сержанта

БАКЛАГІНА Михайла Андрійовича — солдата

БАЛЮРУ Олександра Володимировича — солдата

БАРАНОВСЬКОГО Олега Олександровича — старшого солдата

БАТРИМЕНКА Євгена Васильовича — старшого солдата

БАТРИМЕНКА Максима Васильовича — старшого сержанта

БЄЛОУСА Андрія Анатолійовича — старшого солдата

БЄЛЯНСЬКОГО Артема Станіславовича — старшого солдата

БИБУ Степана Михайловича — лейтенанта

БОБРОВА Ігоря Валерійовича — солдата

БОБУХА Романа Григоровича — старшого солдата

БОІНЧУКА Дениса Геннадійовича — старшого солдата

БУБЛИКА Романа Вікторовича — старшого лейтенанта

БУДЬОННОГО Валентина Анатолійовича — старшого сержанта

БУЛГАКОВА Дениса Олександровича — старшого солдата

БУРЯКОВСЬКОГО Владислава Григоровича — солдата

БУЯНОВСЬКОГО Ігоря Миколайовича — солдата

ВИННИКА Олександра Володимировича — старшого солдата

ГЕРАЩЕНКА Олександра Олександровича — сержанта

ГИРИЧА Дмитра Васильовича — молодшого лейтенанта

ГНЄДКОВА Євгена Андрійовича — старшого солдата

ГОЛУБА Єгора Олеговича — солдата

ГОРОБЦЯ Дмитра Анатолійовича — сержанта

ГРИНЯ Владислава Сергійовича — солдата

ГУТМАНА Сергія Борисовича — солдата

ДОРОШЕНКА Володимира Олександровича — солдата

ДУБІКОВА Микиту Валерійовича — старшого солдата

ЄВЕНКА Олександра Сергійовича — штаб-сержанта

ЄРУШНИКОВА Дмитра Володимировича — старшого солдата

ЖЕЛІБУ Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта

ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — майора

ЗАХАРОВА Олександра Олеговича — старшого солдата

ЗУБЕНКА Андрія Валерійовича — солдата

КАГУКІНА Андрія Миколайовича — капітана

КАС’ЯНЕНКА Владислава Андрійовича — солдата

КІСКІНА Владислава Миколайовича — старшого солдата

КОБЦЕВА Юрія Володимировича — старшого солдата

КОВТУНА Анатолія Івановича — солдата

КОНОПЛЬОВА Юрія Вікторовича — солдата

КОСЕНЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата

КРАВЦОВА Анатолія Геннадійовича — сержанта

КРИЛАТОВА Євгенія Володимировича — старшого солдата

КУБАЯ Дмитра Васильовича — молодшого сержанта

КУЗЬМІНА Андрія Андрійовича — старшого солдата

КУЛЯБКУ Сергія Івановича — старшого сержанта

КУПАВЦЕВА Едуарда Сергійовича — старшого солдата

КУШНІРА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата

ЛЕВЕНЦЯ Костянтина Сергійовича — капітана

ЛИСТОПАДА Костянтина Анатолійовича — сержанта

ЛЯШЕНКА Сергія Юрійовича — старшого солдата

МАКАРОВА Ігоря Валерійовича — старшого солдата

МАЛОФЄЄВА Євгена Євгенійовича — солдата

МАНЖУРУ Романа Васильовича — солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Григоровича — штаб-сержанта

МОЖАЄВА Антона Костянтиновича — солдата

МОМОТА Олександра Васильовича — сержанта

МУРАДОВА Саттама Ніязовича — старшого солдата

НИКИФОРОВА Валерія Юрійовича — старшого солдата

НОВІКОВА Максима Ігоровича — солдата

ОГУРЦОВА Віталія Костянтиновича — солдата

ОЧЕРЕТНОГО Олександра Анатолійовича — сержанта

ПАЗНІКОВА Костянтина Олександровича — солдата

ПИСАНКУ Олега Борисовича — сержанта

ПЛЮХІНА Олександра Володимировича — солдата

ПОЛЯНСЬКОГО Олександра Олеговича — старшого солдата

ПОНОМАРЕНКА Дмитра Володимировича — сержанта

ПРИДАТЧЕНКА Олександра Сафаровича — солдата

ПРОКОПЕНКА Ігоря Івановича — штаб-сержанта

РЕКУНА Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта

РЕШЕТНИКА Олександра Миколайовича — сержанта

РИБАЛЬЧЕНКА Андрія Андрійовича — солдата

САВЧЕНКА Олександра Андрійовича — штаб-сержанта

САГАЙДАЧНОГО Владислава Сергійовича — солдата

САФРОНОВА Сергія Андрійовича — майора

САХНЮКА Артема Романовича — солдата

САЯ Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта

СЕЛЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата

СЕРГІЄНКА Миколу Петровича — солдата

СІРОБАБУ Максима Віталійовича — молодшого сержанта

СОКОЛОВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата

СТАРИШКА Сергія Миколайовича — старшого солдата

СТЕПАНОВА Олексія Валерійовича — майора

СТЕПАНОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата

СТРИЖЕНКА Данііла Олександровича — солдата

СУЄТІНА Дениса Валерійовича — солдата

ТУРКА Ярослава Васильовича — підполковника

ХРЕБТОВА Олександра Романовича — старшого лейтенанта

ЦАРЕНКА Іодая Олександровича — старшого солдата

ЧЕБАНОГО Сергія Олександровича — капітана

ЧЕРЕДНИКА Івана Сергійовича — солдата

ЧЕРНЕЦЬКОГО Максима Миколайовича — старшого сержанта

ЧЕРТКОВА Миколу Володимировича — старшого солдата

ЧОРНОГО Олега Станіславовича — солдата

ШАМРАЯ Ігоря Вікторовича — старшого сержанта

ШАНДУЛУ Дем’яна Сергійовича — штаб-сержанта

ШАПОВАЛА Олега Юрійовича — солдата

ШАТОНА Володимира Івановича — старшого солдата

ШАТОХІНА Олега Юрійовича — солдата

ШЕВЦОВА Сергія В’ячеславовича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКО Тетяну Іванівну — солдата

ШЕВЧУКА Миколу Івановича — капітана

ШЕПІЛОВА Євгенія Леонідовича — старшого солдата

ШУГАЛЄЯ Віктора Володимировича — майора

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ВЕЛИКОКОНЯ Віталія Миколайовича — майора

ВОРОНУ Вячеслава Юрійовича — капітана

ГУСТОКАШИНА Дмитра Володимировича — капітана

ДРОБОТА Геннадія Володимировича — підполковника

ПЕТРИКА Олега Анатолійовича — полковника

ХАРЧЕНКА Анатолія Павловича — капітана

ХИЖНЯКА Вячеслава Олександровича — капітана

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАЖЕНОВА Данила Олеговича — солдата

БІРКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича — майора

БОГОМОЛА Руслана Миколайовича — молодшого сержанта

БОНДАРЕНКА Євгена Васильовича — старшого солдата

ВЕРЕТЕЛЬНИК Карину Іванівну — капітана

ВОРОНЬКА Андрія Миколайовича — штаб-сержанта

ЗАГУРСЬКОГО Віктора Павловича — головного сержанта

ІСТОМІНА Микиту Станіславовича — лейтенанта

КАПІТОНА Віталія Михайловича — майора

КІЗЄЛЄВА Романа Олексійовича — майора

КОРНІЄНКА Ігоря Олександровича — майора юстиції

МАЗКУНА Олександра Васильовича — молодшого сержанта

МОСКАЛЮКА Олександра Олександровича — майора

СЕРГІЄНКА Сергія Миколайовича — старшого солдата

СКОРИКА Юрія Михайловича — підполковника

СМАГУ Романа Миколайовича — старшого солдата

СОКОЛА Ігоря Віталійовича — майора

УШАКОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта

ШВЕДЧЕНКА Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ДЕМЕНТЬЄВУ Аллу Анатоліївну — солдата

МІНЕНКА Володимира Юрійовича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ