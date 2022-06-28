Президент відзначив нагородами 301 військового, всіх – прижиттєво

Сайт президента України опублікував текст чергового указу про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил, які відбивають повномасштабну російську агресію.
Указом №447/2022 від 26 червня вшановано 301 особу, всіх – прижиттєво.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БОГАТИРЬОВА Сергія Олександровича — підполковника
ГАВРИЛОВА Павла Олексійовича — підполковника
ЄФРЕМЕНЮКА Віталія Ігоровича — капітана
СОЛОВЙОВА Віталія Сергійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАКАЛА Олега Ігоровича — майора
БЛАГОДАТНОГО Андрія Володимировича — капітана
БЛИЗНЮКА Сергія Дмитровича — капітана
БУХАЛА Дмитра Валерійовича — майора
ВАСИЛИШИНА Володимира Васильовича — підполковника
ВЕКЛІЧА Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
ГОНЧАРОВА Сергія Віталійовича — підполковника
ДАНИЛЮКА Олександра Ярославовича — підполковника
ДУМАНСЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
ЄВДОКІМОВА Артура Юрійовича — майора
КОЛЬЦОВА Сергія Олександровича — майора
МАЧКА Сергія Васильовича — підполковника
ОЛІЙНИКА Олександра Валерійовича — підполковника
ПАШИНСЬКОГО Романа Антоновича — майора
ПУСТОВІТА Романа Івановича — підполковника
РИБАЛКУ Віктора Вікторовича — підполковника
СВІТУ Євгена Юрійовича — підполковника
СУКНЕНКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта
ШУДРИКА Івана Павловича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
КОЧУРУ Олега Анатолійовича — старшого сержанта
ХОЛОШЕНКА Сергія Васильовича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЗАРОВА Олега Владиславовича — старшого солдата
АЗАРОВА Руслана Віталійовича — солдата
АКИМЕНКА Максима Валерійовича — майора
АНТОНЯНА Давида Ашотовича — лейтенанта
АУЛОВА Максима Олександровича — старшого солдата
БАЛАГУРУ Артема Володимировича — старшого солдата
БЕБЕХА Андрія Петровича — старшого солдата
БЕЗУГЛОГО Владислава Миколайовича — старшого солдата
БЕРКУТА Миколу Олександровича — сержанта
БЄЛКУ Максима Миколайовича — молодшого сержанта
БОЙКА Віктора Володимировича — старшого солдата
БОРИСЮКА Богдана Івановича — капітана
БУГАЯ Сергія Вячеславовича — молодшого сержанта
БУКАЧА Романа Миколайовича — старшого солдата
БУРЯКА Олександра Юрійовича — солдата
БУТКА Олександра Віталійовича — сержанта
БУТКЕВИЧА Дмитра Михайловича — сержанта
ВАСИЛЕНКА Артема Владиславовича — сержанта
ВАСИЛЬЧЕНКА Юрія Анатолійовича — головного сержанта
ВДОВКІНА Юрія Михайловича — молодшого сержанта
ВЕРЕЦЬКОГО Юрія Дмитровича — молодшого сержанта
ВЛАСЕНКА Валерія Володимировича — головного сержанта
ВОЙЦЕХОВСЬКОГО Андрія Андрійовича — лейтенанта
ВОЛКОВА Сергія Петровича — майора
ВОЛОШИНА Дмитра Миколайовича — капітана
ВОЩАНОГО Олега Володимировича — солдата
ВРУБЛЬОВСЬКОГО Володимира Володимировича — солдата
ГАРНАТКА Олександра Олександровича — сержанта
ГОЛІКА Максима Юрійовича — капітана
ГОРДІЄНКА Сергія Васильовича — головного сержанта
ГОЦАКА Андрія Геннадійовича — капітана
ГРАБОВЕЦЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата
ГРИГОРЕНКА Андрія Васильовича — старшого сержанта
ГРИЦАКА Романа Володимировича — підполковника
ГУЗЯ Віктора Миколайовича — молодшого сержанта
ГУЦАЛА Андрія Миколайовича — штаб-сержанта
ДЕМЧЕНКА Тараса Олександровича — старшого лейтенанта
ДЕРЕЩУКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта
ДІДУХА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ДІРЯВКА Дмитра Ігоровича — старшого сержанта
ДУНАЯ В’ячеслава Миколайовича — солдата
ЖИГАДЛА Сергія Леонідовича — старшого солдата
ЖИРНОГО Олександра Євгенійовича — молодшого сержанта
ЖУКОВА Юрія Михайловича — старшого солдата
ЗЕМЛЯНОГО Володимира Вікторовича — солдата
ЗМАЧИНСЬКОГО Андрія Юрійовича — старшого солдата
ІВАНОВА Андрія Вікторовича — старшого сержанта
ІВАЩЕНКА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
ІЛЬГОВА Олександра Миколайовича — молодшого лейтенанта
КАЛИТЮКА Ігоря Олеговича — старшого солдата
КАРЛЮГУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КЛОЧКА Сергія Валентиновича — старшого сержанта
КОБИЛЯНСЬКОГО Олександра Казиміровича — старшого лейтенанта
КОВАЛЬОВА Олександра Олександровича — солдата
КОВАЛЬЧИНА Владислава Григоровича — молодшого сержанта
КОНОНОВА Дмитра Анатолійовича — солдата
КОНОНОВА Костянтина Володимировича — сержанта
КОПКА Олега Олександровича — старшого лейтенанта
КОРОБСЬКОГО Кирила Леонідовича — старшого солдата
КОРЧАГІНА Ярослава Сергійовича — солдата
КОТОВА Дмитра Васильовича — майора
КРАВЦЯ Дмитра Романовича — солдата
КУБРАКА Олександра Васильовича — майстер-сержанта
КУЛЬЧИКОВСЬКОГО Михайла Анатолійовича — капітана
ЛАДИНСЬКОГО Ігоря В’ячеславовича — старшого сержанта
ЛАПІНА Кирила Геннадійовича — молодшого сержанта
ЛОБОДЮКА Бориса Георгійовича — молодшого сержанта
ЛЯША Геннадія Валерійовича — старшого солдата
МАЛИХІНА Володимира Вікторовича — сержанта
МАТВІЙЧУКА Дмитра Володимировича — головного сержанта
МАЦЮРУ Артема Володимировича — солдата
МЕЛЕЩУКА Михайла Олександровича — старшого лейтенанта
МИРОНЦЯ Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта
МИРШАВОГО Олексія Вікторовича — старшого солдата
МОРОЗОВА Дениса Віталійовича — солдата
МУСІЄНКА Владислава Євгеновича — молодшого сержанта
НІКУЛІНА Олексія Юрійовича — старшого солдата
НОВІКОВА Олександра Валентиновича — сержанта
НОСАЛЯ Петра Михайловича — капітана
ОМЕЛЬЧЕНКА Олексія Михайловича — старшого лейтенанта
ОМЕЛЬЧУКА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта
ПАНЧЕНКА Артура Володимировича — головного сержанта
ПАРХОМЕНКА Едуарда Геннадійовича — солдата
ПЕРЕВЕРТАЙЛА Валентина Олександровича — старшого лейтенанта
ПЕТРОВА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
ПИРОГОВА Сергія Олександровича — сержанта
ПІДКОРИТОВА Дениса Володимировича — солдата
ПОДЛІПНОГО Олега Віленовича — головного сержанта
ПОКЛАДА Віктора Миколайовича — капітана
ПОКОТІЛОВА Олега Володимировича — солдата
ПОЛЮХОВИЧА Максима Васильовича — старшого солдата
ПОЛЯГАЯ Олександра Михайловича — молодшого лейтенанта
ПОТЄХІНА Петра Геннадійовича — полковника
ПРИХОДЬКА Романа Станіславовича — молодшого сержанта
РЕЗУНЕНКО Анастасію Олександрівну — капітана
РЖЕВСЬКОГО Олексія Юрійовича — молодшого сержанта
РОМАНЮКА Романа Романовича — молодшого сержанта
РЯБЧУКА Олега Олеговича — підполковника
САВЧУКА Михайла Миколайовича — підполковника
САДИРІНА Євгена Вікторовича — молодшого сержанта
СЕМЕНЕНКА Михайла Івановича — капітана
СЕМИСАЛОВА Вячеслава Олександровича — капітана
СІТАЛА Дениса Руслановича — солдата
СМІРНИЦЬКОГО Валерія Володимировича — молодшого сержанта
СОКИРКУ Владислава Руслановича — старшого солдата
СОПІЛЬНЯКА Станіслава Сергійовича — головного сержанта
СОРОКУ Дмитра Володимировича — капітана
СОРОКУ Олександра Миколайовича — підполковника
СТЕПАНЕНКА Владислава Леонідовича — сержанта
СУХОРУКОВА Андрія Вадимовича — старшого солдата
ТАРАНЦЯ Миколу Олександровича — солдата
ТАТКОВА Володимира Васильовича — солдата
ТЕЛЯТНИКОВА Дмитра Вячеславовича — старшого сержанта
ТЕРЕЩЕНКА Володимира Васильовича — старшого сержанта
ТЕРНОВОГО Романа Юрійовича — сержанта
ТИМОШЕНКА Артема Васильовича — сержанта
ТИМОШЕНКО Олену Олексіївну — молодшого сержанта
ТОКАРЯ Андрія Леонідовича — старшого сержанта
ТУРЧЕНКА Володимира Миколайовича — молодшого лейтенанта
ФАЄКА Богдана Романовича — старшого солдата
ХАРЧЕНКА Володимира Васильовича — солдата
ХОЛОДА Ігоря Олексійовича — солдата
ХОРОШУНА Артема Анатолійовича — молодшого лейтенанта
ХРАПАЧА Дмитра Олександровича — полковника
ЧЕРНИША Артема Олександровича — старшого сержанта
ЧЕХОНАДСЬКОГО Іллю Сергійовича — старшого солдата
ЧИГИРИНА Богдана Олександровича — старшого солдата
ШАРІПОВА Руслана Шухратовича — молодшого сержанта
ШМІЛА Василя — старшого лейтенанта
ШУЛЬЦА Віктора Петровича — старшого сержанта
ЩЕРБИНУ Вадима Валерійовича — старшого лейтенанта
ЩЕТІНІНА Михайла Миколайовича — молодшого сержанта
ЮРЧЕНКА Андрія Веніаміновича — старшого солдата
ЯНУША Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БОЙКА Івана Вікторовича — капітана
КОНДРУСИКА Дениса Олеговича — майора
ЛІВЕНЦОВА Тимофія Геннадійовича — капітана
ПАНЧЕНКА Олександра Івановича — підполковника
ПІДГОРНОГО Дмитра Андрійовича — майора
ПІКАЛА Анатолія Олександровича — полковника
ТАРЕЛЬНИКА Дмитра Анатолійовича — капітана
ЧЕРНОГУЗА Юрія Володимировича — капітана
ШЕВЧЕНКА Олега Миколайовича — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЛДОШИНА Ярослава Ігоровича — сержанта
АМЕЛІНА Олександра Вікторовича — майстер-сержанта
БАГДАСАРЯНА Віталія Сергійовича — молодшого сержанта
БАКЛАГІНА Михайла Андрійовича — солдата
БАЛЮРУ Олександра Володимировича — солдата
БАРАНОВСЬКОГО Олега Олександровича — старшого солдата
БАТРИМЕНКА Євгена Васильовича — старшого солдата
БАТРИМЕНКА Максима Васильовича — старшого сержанта
БЄЛОУСА Андрія Анатолійовича — старшого солдата
БЄЛЯНСЬКОГО Артема Станіславовича — старшого солдата
БИБУ Степана Михайловича — лейтенанта
БОБРОВА Ігоря Валерійовича — солдата
БОБУХА Романа Григоровича — старшого солдата
БОІНЧУКА Дениса Геннадійовича — старшого солдата
БУБЛИКА Романа Вікторовича — старшого лейтенанта
БУДЬОННОГО Валентина Анатолійовича — старшого сержанта
БУЛГАКОВА Дениса Олександровича — старшого солдата
БУРЯКОВСЬКОГО Владислава Григоровича — солдата
БУЯНОВСЬКОГО Ігоря Миколайовича — солдата
ВИННИКА Олександра Володимировича — старшого солдата
ГЕРАЩЕНКА Олександра Олександровича — сержанта
ГИРИЧА Дмитра Васильовича — молодшого лейтенанта
ГНЄДКОВА Євгена Андрійовича — старшого солдата
ГОЛУБА Єгора Олеговича — солдата
ГОРОБЦЯ Дмитра Анатолійовича — сержанта
ГРИНЯ Владислава Сергійовича — солдата
ГУТМАНА Сергія Борисовича — солдата
ДОРОШЕНКА Володимира Олександровича — солдата
ДУБІКОВА Микиту Валерійовича — старшого солдата
ЄВЕНКА Олександра Сергійовича — штаб-сержанта
ЄРУШНИКОВА Дмитра Володимировича — старшого солдата
ЖЕЛІБУ Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта
ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — майора
ЗАХАРОВА Олександра Олеговича — старшого солдата
ЗУБЕНКА Андрія Валерійовича — солдата
КАГУКІНА Андрія Миколайовича — капітана
КАС’ЯНЕНКА Владислава Андрійовича — солдата
КІСКІНА Владислава Миколайовича — старшого солдата
КОБЦЕВА Юрія Володимировича — старшого солдата
КОВТУНА Анатолія Івановича — солдата
КОНОПЛЬОВА Юрія Вікторовича — солдата
КОСЕНЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата
КРАВЦОВА Анатолія Геннадійовича — сержанта
КРИЛАТОВА Євгенія Володимировича — старшого солдата
КУБАЯ Дмитра Васильовича — молодшого сержанта
КУЗЬМІНА Андрія Андрійовича — старшого солдата
КУЛЯБКУ Сергія Івановича — старшого сержанта
КУПАВЦЕВА Едуарда Сергійовича — старшого солдата
КУШНІРА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата
ЛЕВЕНЦЯ Костянтина Сергійовича — капітана
ЛИСТОПАДА Костянтина Анатолійовича — сержанта
ЛЯШЕНКА Сергія Юрійовича — старшого солдата
МАКАРОВА Ігоря Валерійовича — старшого солдата
МАЛОФЄЄВА Євгена Євгенійовича — солдата
МАНЖУРУ Романа Васильовича — солдата
МЕЛЬНИКА Олександра Григоровича — штаб-сержанта
МОЖАЄВА Антона Костянтиновича — солдата
МОМОТА Олександра Васильовича — сержанта
МУРАДОВА Саттама Ніязовича — старшого солдата
НИКИФОРОВА Валерія Юрійовича — старшого солдата
НОВІКОВА Максима Ігоровича — солдата
ОГУРЦОВА Віталія Костянтиновича — солдата
ОЧЕРЕТНОГО Олександра Анатолійовича — сержанта
ПАЗНІКОВА Костянтина Олександровича — солдата
ПИСАНКУ Олега Борисовича — сержанта
ПЛЮХІНА Олександра Володимировича — солдата
ПОЛЯНСЬКОГО Олександра Олеговича — старшого солдата
ПОНОМАРЕНКА Дмитра Володимировича — сержанта
ПРИДАТЧЕНКА Олександра Сафаровича — солдата
ПРОКОПЕНКА Ігоря Івановича — штаб-сержанта
РЕКУНА Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта
РЕШЕТНИКА Олександра Миколайовича — сержанта
РИБАЛЬЧЕНКА Андрія Андрійовича — солдата
САВЧЕНКА Олександра Андрійовича — штаб-сержанта
САГАЙДАЧНОГО Владислава Сергійовича — солдата
САФРОНОВА Сергія Андрійовича — майора
САХНЮКА Артема Романовича — солдата
САЯ Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта
СЕЛЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
СЕРГІЄНКА Миколу Петровича — солдата
СІРОБАБУ Максима Віталійовича — молодшого сержанта
СОКОЛОВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата
СТАРИШКА Сергія Миколайовича — старшого солдата
СТЕПАНОВА Олексія Валерійовича — майора
СТЕПАНОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата
СТРИЖЕНКА Данііла Олександровича — солдата
СУЄТІНА Дениса Валерійовича — солдата
ТУРКА Ярослава Васильовича — підполковника
ХРЕБТОВА Олександра Романовича — старшого лейтенанта
ЦАРЕНКА Іодая Олександровича — старшого солдата
ЧЕБАНОГО Сергія Олександровича — капітана
ЧЕРЕДНИКА Івана Сергійовича — солдата
ЧЕРНЕЦЬКОГО Максима Миколайовича — старшого сержанта
ЧЕРТКОВА Миколу Володимировича — старшого солдата
ЧОРНОГО Олега Станіславовича — солдата
ШАМРАЯ Ігоря Вікторовича — старшого сержанта
ШАНДУЛУ Дем’яна Сергійовича — штаб-сержанта
ШАПОВАЛА Олега Юрійовича — солдата
ШАТОНА Володимира Івановича — старшого солдата
ШАТОХІНА Олега Юрійовича — солдата
ШЕВЦОВА Сергія В’ячеславовича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКО Тетяну Іванівну — солдата
ШЕВЧУКА Миколу Івановича — капітана
ШЕПІЛОВА Євгенія Леонідовича — старшого солдата
ШУГАЛЄЯ Віктора Володимировича — майора
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ВЕЛИКОКОНЯ Віталія Миколайовича — майора
ВОРОНУ Вячеслава Юрійовича — капітана
ГУСТОКАШИНА Дмитра Володимировича — капітана
ДРОБОТА Геннадія Володимировича — підполковника
ПЕТРИКА Олега Анатолійовича — полковника
ХАРЧЕНКА Анатолія Павловича — капітана
ХИЖНЯКА Вячеслава Олександровича — капітана
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАЖЕНОВА Данила Олеговича — солдата
БІРКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича — майора
БОГОМОЛА Руслана Миколайовича — молодшого сержанта
БОНДАРЕНКА Євгена Васильовича — старшого солдата
ВЕРЕТЕЛЬНИК Карину Іванівну — капітана
ВОРОНЬКА Андрія Миколайовича — штаб-сержанта
ЗАГУРСЬКОГО Віктора Павловича — головного сержанта
ІСТОМІНА Микиту Станіславовича — лейтенанта
КАПІТОНА Віталія Михайловича — майора
КІЗЄЛЄВА Романа Олексійовича — майора
КОРНІЄНКА Ігоря Олександровича — майора юстиції
МАЗКУНА Олександра Васильовича — молодшого сержанта
МОСКАЛЮКА Олександра Олександровича — майора
СЕРГІЄНКА Сергія Миколайовича — старшого солдата
СКОРИКА Юрія Михайловича — підполковника
СМАГУ Романа Миколайовича — старшого солдата
СОКОЛА Ігоря Віталійовича — майора
УШАКОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта
ШВЕДЧЕНКА Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ДЕМЕНТЬЄВУ Аллу Анатоліївну — солдата
МІНЕНКА Володимира Юрійовича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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