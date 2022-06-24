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10-ій морській авіаційній бригаді ВМС присвоєно ім’я Героя України Ігоря Бедзая

24/06/2022 21:20

Президент України Володимир Зеленський присвоїв 10-й морській авіаційній бригаді Військово-Морських сил Збройних сил України ім’я Героя України полковника Ігоря Бедзая.

Відповідний указ № 446/2022 опублікований на сайті глави держави у п’ятницю, 24 червня. 

Зазначається, що найменування присвоєно “з метою увічнення пам’яті про Героя України полковника Ігоря Бедзая, його мужність та героїзм, незламність духу, виявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань особовим складом 10-й морської авіаційної бригади Військово-Морських Сил Збройних Сил України”.

“Присвоїти 10-й морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я Героя України полковника Ігоря Бедзая та надалі іменувати її – 10-та морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая Військово-Морських Сил Збройних Сил України”, – йдеться в указі глави держави

Полковник Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольота Мі-14 від ракети російського винищувача. Загинув у небі, яке любив і боронив.

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