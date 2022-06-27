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Зеленський зустрівся із Санду: говорили про нові шляхи транзиту і посилення співпраці

27/06/2022 18:25

Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу обох країн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду, передає “Інтерфакс-Україна” в понеділок, 27 червня.

“Домовилися про створення нових транзитних шляхів, розширення нашого експортного потенціалу. Робитимемо це, зокрема, і шляхом покращення перетину кордону між нашими державами”, – заявив глава держави.

Він також сказав, що Україна та Молдова мають посилювати співпрацю у гуманітарній, економічній, енергетичній та безпековій сферах для протидії російській агресії.

“Ми маємо разом зробити все можливе, щоб російська агресія не могла загрожувати більше ні Україні, ні Молдові, нікому в Європі. На цій основі ми маємо посилювати нашу співпрацю в усіх напрямах: гуманітарна сфера, економіка, енергетика, прикордонна політика та безпека”, – зазанчив президент.

За словами глави держави, Україна та Молдова мають спільні загрози, створені агресією Російської Федерації та російською політикою. “Якщо в загроз одне коріння, то спільними мають бути і наші відповіді”, – сказав він.

Фото: пресслужба президентки Молдови

Санду перед зустріччю із Зеленським відвідала Ірпінь, Бучу та Бородянку.

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Україна

Зеленський зустрівся із Санду: говорили про нові шляхи транзиту і посилення співпраці

Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу обох країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду,...

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