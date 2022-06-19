У Молдові заборонять новиннєві програми з РФ і каратимуть медійників за дезінформацію

Президент Молдови Майя Санду.

Президент Молдови Майя Санду підписала закон про заборону мовлення російських новиннєвих програм, повідмоляє РБК.

Закон має набути чинності 24 червня.

Це один із вжитих Молдовою заходів для запобігання інормаційній війні РФ.

У законодавче поле Молдови також вводять поняття “дезінформація”. Згідно з нормою закону, якщо факт свідомої дезінформації буде доведено, теле- чи радіокомпанію позбавлять ліцензії на 7 років.

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