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Ворожа армія намагається заблокувати Лисичанськ з півдня та атакує з авіації, – ГШ

27/06/2022 08:38

Російські окупаційні війська намагаються заблокувати Лисичанськ Луганської області з півдня та атакують це місто з авіації.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу у понеділок, 27 червня.

“На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня.  Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

На Краматорському напрямку активних бойових бій противник не вів, Обстріляв із артилерії райони Райгородка та Маяків.

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