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Український ветеранський фонд створив “гарячу лінію” підтримки для ветеранів і їхніх родин

27/06/2022 16:44

Український ветеранський фонд запустив “гарячу лінію” кризової допомоги та підтримки для ветеранів та їхніх сімей.

Про це в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

“Запрацювала безкоштовна гаряча лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду (УВФ). Дзвонити можна з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 20:00 за номером +38 (067) 400 46 60 або одразу на сайті Фонду зі смартфону”, – йдеться у повідомленні.

На неї можуть дзвонити ветерани, зокрема чинні військовослужбовці, члени їхніх сімей – люди, які опинилися в критичних ситуаціях і потребують кризової підтримки.

Згідно з повідомленням, фахівці УВФ, які працюватимуть на гарячій лінії, відібрані за професійними сенсами, особистими цінностями та мотивацією надавати допомогу тим, хто її потребує.

“Гаряча лінія кризової допомоги та підтримки УВФ покликана допомогти тут і зараз, дати опору і ґрунт під ногами у мить, коли здається, що весь світ довкола руйнується. Труднощі переживання кризових ситуацій, тривоги, страхи, проблеми у відносинах, самореалізації, сенсу життя – з цими та іншими викликами допоможуть впоратися наші фахівці”, – йдеться у повідомленні.

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