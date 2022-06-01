Український ветеранський фонд запустив проєкт з мікрофінансування ветеранського бізнесу: ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ

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Український ветеранський фонд запустив проєкт з мікрофінансування ветеранського бізнесу. Відтепер ветерани та члени їхніх сімей, які стали внутрішньо переміщеними особами і мають підтвердження цього статусу, зможуть отримати одноразове грошове відшкодування на купівлю товарів, необхідних для ведення власної справи.

Про це у середу, 1 червня, повідомила пресслужба УВФ.

Сума виплати — до 20 000 гривень.

Загалом на підтримку власної справи ветеранів та їхніх родин в Українському ветеранському фонді передбачена сума у 10 мільйонів гривень на близько 500 заявок, але паралельно розпочато фандрейзинг, аби підтримати якомога більше бізнесів.

“Отримати фінансову допомогу можна, якщо людина вже щось придбала з засобів свого виробництва чи підприємництва там, куди вона переселилася з 24 лютого цього року. Цими коштами вона зможе компенсувати витрати повністю чи частково. Це буде робитися з тих коштів, які держава заклала на 2022 рік на роботу Фонду, а це — 10 млн гривень. Також ми розпочали фандрейзинг серед міжнародних партнерів, щоб поповнювати ресурси Фонду. Це важливий сигнал для ветеранів, що їхні родини потрібні державі, що вони у фокусі уваги і для них робляться важливі кроки. Може поки і не глобальні, бо більшість бюджету розподілена зараз на сектор безпеки і оборони, але це додаткова підтримка родин, які беруть на себе ведення справ, доки ветерани стали на захист країни”, – каже виконавча директорка УВФ Наталія Калмикова.

Щоб отримати одноразову фінансову підтримку, потрібно:

Зібрати пакет необхідних документів, а саме: паспорт, довідку ВПО, виписка чи витяг з ЄДР про ФОП чи самозайняту особу, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни, документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів. Надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті в розділі мікрофінансування бізнесу. Отримати відповідь від Фонду — після перевірки пакету документів. Після схвалення — отримати кошти.

Люди, які правильно заповнять заявку, завантажать увесь пакет документів разом із чеками на покупку або видатковою накладною, зможуть отримати відшкодування на суму до 20 000 гривень протягом 10 днів. Заявки приймаються до завершення воєнного стану.

Податися можуть: ветерани за наявності посвідчення УБД, родини ветеранів за наявності документів, що це підтверджують. Заявники мають відповідати одразу трьом критеріям: ветеран чи член родини ветерана

ФОП чи самозайнята особа

Внутрішньо переміщені особи

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