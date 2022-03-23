Попри війну, Український ветеранський фонд почав роботу

Почав роботу Український ветеранський фонд, діяльність якого спрямована на роботу з ветеранами, родинами ветеранів та із сім’ями загиблих.

Як передає “Новинарня“, УВФ є установою Міністерства у справах ветеранів України.

За результатами конкурсу та співбесіди з міністром у справах ветеранів України на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду перемогла Наталія Калмикова, це сталося задовго до повномасштабного вторгнення РФ, у грудні.

“З початком повномасштабної війни ми дещо змінили формат роботи від того, який був прописаний у положенні”, – розповіли в пресслужбі УВФ 23 березня.

“Фонд буде підтримувати захисників і захисниць, реабілітовувати тих, хто отримав поранення, допомогати всім, хто втратив своїх рідних на цій війні”, – зазначає міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

11 березня Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду. У ньому визначено механізм використання коштів, права та умови отримання фінансування, порядок проведення конкурсів та звітності, а також особливості роботи під час воєнного стану.

“Зараз ми закликаємо міжнародних партнерів, потенційних донорів активно долучитися до наповнення Фонду допомогою для реалізації ветеранської політики в Україні”, – розповіли в УВФ.

Онлайн-рішення

Крім іншого, Фондом уже запущений телеграм-бот, він має допомагати ветеранам та їхнім родинам.

Як ним користуватися?

Переходите за посиланням: https://t.me/ua_veteran_bot

Натискаєте /start

Обираєте пункт, щодо якого вам потрібна детальніша інформація:

– мобілізація

– пошук амуніції

– евакуація

– гуманітарна допомога

– консультація для родин загиблих та багато іншого

Ботом можуть і мають користуватися ветерани, добровольці тероборони, родини ветеранів, родини загиблих.

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