Попри війну, Український ветеранський фонд почав роботу

Почав роботу Український ветеранський фонд, діяльність якого спрямована на роботу з ветеранами, родинами ветеранів та із сім’ями загиблих.
Як передає “Новинарня“, УВФ є установою Міністерства у справах ветеранів України.
За результатами конкурсу та співбесіди з міністром у справах ветеранів України на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду перемогла Наталія Калмикова, це сталося задовго до повномасштабного вторгнення РФ, у грудні.
“З початком повномасштабної війни ми дещо змінили формат роботи від того, який був прописаний у положенні”, – розповіли в пресслужбі УВФ 23 березня.
“Фонд буде підтримувати захисників і захисниць, реабілітовувати тих, хто отримав поранення, допомогати всім, хто втратив своїх рідних на цій війні”, – зазначає міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
11 березня Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду. У ньому визначено механізм використання коштів, права та умови отримання фінансування, порядок проведення конкурсів та звітності, а також особливості роботи під час воєнного стану.
“Зараз ми закликаємо міжнародних партнерів, потенційних донорів активно долучитися до наповнення Фонду допомогою для реалізації ветеранської політики в Україні”, – розповіли в УВФ.
Крім іншого, Фондом уже запущений телеграм-бот, він має допомагати ветеранам та їхнім родинам.
Як ним користуватися?
– мобілізація
– пошук амуніції
– евакуація
– гуманітарна допомога
– консультація для родин загиблих та багато іншого
Ботом можуть і мають користуватися ветерани, добровольці тероборони, родини ветеранів, родини загиблих.
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