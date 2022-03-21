У Новій Каховці окупанти шукають ветеранів російсько-української війни

У Новій Каховці Херсонської області інтервенти шукають ветеранів російсько-української війни.
Про це ввечері в понеділок, 21 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
” (…) окупанти перевіряють документи на блокпостах міста, щоб виявити та затримати місцевих мешканців, які брали участь які брали участь в АТО/ООС”, – йдеться в повідомленні.
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