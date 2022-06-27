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Бомбардування Києва мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе, – Данілов

27/06/2022 14:05

Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни.

Таку думку висловив у понеділок, 27 червня, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

“У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі”, – написав він на ФБ. 

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