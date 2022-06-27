Конституція від Орлика і довіку: “Україна обох боків Дніпра має бути на вічні часи вільною від чужого панування”

Пам’ятник "Гетьмани. Молитва за Україну" в Батурині. Автори: Богдан та Микола Мазури. Фото: Новинарня

Наталія Дробязко

заступник зав. відділу “Палац гетьмана Кирила Розумовського”

Національного заповідника “Гетьманська столиця” (м. Батурин, Чернігівська область)

У Батурині в роки гетьманування Івана Мазепи активно формували українську державність. Козацька старшина, довірені особи гетьмана, його близьке оточення поступово генерували ідеї правової держави. Серед них був і Пилип Орлик, який майже десятиліття (з 1699-го по 1708 рік) жив і працював в Батурині. Тут він зустрів своє кохання, облаштовував свою садибу, тут у його родині народжувались діти. Виключно завдяки своїм інтелектуальним здібностям Орлик швидко піднімався по кар’єрних сходинках та формувався як визначний політичний діяч Гетьманщини.

У будівництві української незалежності всіх часів зусилля Івана Мазепи та Пилипа Орлика становлять вагому частку. Ще на початку XVIII ст. в гетьманському Батурині обговорювали питання вільної, самостійної держави, які плекались у серцях “вірних українців”, пройшли неймовірно важкі випробування і були схвалені незрадливими мазепинцями на козацькій раді 16 квітня 1710 року в Бендерах (Молдова) під назвою “Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького”. Також цей документ відомий як Конституція Пилипа Орлика, зараз він присутній у базі українського законодавства на сайті Верховної Ради.

Для українців ХХІ ст. Конституція Пилипа Орлика є актуальним документом, адже в ній закладені питання, які є аналогічними для сьогодення. Ворогом України, як і 300 років тому, є росія, яка нападає, пригнічує, обкрадає Україну і обмежує її права.

А слова з першої української Конституції і сьогодні доречні:

“Україна обох боків Дніпра має бути на вічні часи вільною від чужого панування”.

Послідовниками Пилипа Орлика стала плеяда відважних українців, які в різний період часу прагнули відродження України, об’єднуючись у політичні організації. Наприклад, у ХІХ ст. діяли “Новгород-Сіверський патріотичний гурт”, полтавська ложа “Любов до істини” та Кирило-Мефодіївське товариство, представники яких також готували документи державницького характеру.

Над розробленням конституційного проєкту на початку ХХ ст. працювали Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський, Микола Міхновський та інші.

Із часу створення Центральної Ради (1917) розпочався процес розбудови інститутів державності, основою якого були Універсали.

IV Універсал від 22 січня 1918 року проголошував самостійність і незалежність України.

Державно-конституційна ідея продовжувала існувати в часи Радянської України, під гнітом комуністів. За вказаний період діяло чотири радянські Конституції – 1919, 1929, 1937 і 1978 рр., які втім були кремлівськими кальками.

Громадсько-політичні організації та партії в еміграції відстоювали право на національне самовизначення України, зверталися до міжнародних організацій світу з приводу статусу УРСР у складі Радянського Союзу. Показовою в цьому плані є Конституція Миколи Сціборського (1939), яка визначала Україну суверенною державою.

Над розробкою та прийняттям нового Основного закону незалежної України працювала Конституційна комісія, створена у жовтні 1990 року, яка за шість років пропрацювала 15 проєктів.

І 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію, де перегукуються слова з Конституцією Пилипа Орлика: “територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території”.

Століттями росія привласнювала собі величезну частину української історії, культури, досягнення визначних українців. Проте ми, українці, знаємо свою історію і боронимо її.

Конституція Пилипа Орлика на сьогодні набула статусу пам’ятки української філософської та правової думки і знайшла відгомін в Основному законі України, що викликає гордість за Україну, за незламний український народ.

Хочете дізнатися більше? Відвідайте Батурин, пройдіть місцями, які пам’ятають діяння українських керманичів. Адже саме в Батурині 53 роки творилась Українська держава, а політичні погляди козацької еліти стали міцним фундаментом “Договорів і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького”.

Читайте також:

Арестович назвав однією з причин війни курс на НАТО в Конституції. Йому відповіли