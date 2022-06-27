“Артилерія та авіація випалюють будинки вулицями”: Гайдай розповів про ситуацію в Лисичанську

Фото з ТГ-каналу Гайдая

Російська армія намагаєтсья заблокувати Лисичанськ та наносить місту на Луганщині катастрофічні руйнування, знищуючи житлові будинки, підприємства, дві церкви за останню добу.

Про це у понеділок, 27 червня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Лисичанськ та прилеглі села переживають найскладніші дні. Росіяни винищують все на своєму шляху. Вцілілих будівель стає все менше. Ворожа артилерія та авіація випалює будинки вулицями. Обстежувати території вкрай важко, адже обстріли не припиняються. Вчора у місті палали п‘ять багатоповерхівок, з десяток приватних будинків, обстріляно автостанцію, Свято-Митрофанівський храм та храм Святої Великомучениці Варвари, приміщення підприємств та силових структур”, – написав він на ТГ-каналі.

Він також додав, що за підтримки артилерії, росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня. Ворог веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лисичанська, Вовчоярівки, Лоскутівки та Верхньокам’янки. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару по Лисичанську. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

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