Перша допомога людям, що опинилися під завалами – поради

Рятувальники на руїнах багатоповерхівки в Києві, в яку 26 червня влучила російська ракета. Фото ДСНС

У Міністерстві охорони здоров’я дали кілька порад, як діяти, якщо ви виявили людину під завалами, адже сьогодні, на жаль, ттакий ризик є в багатьох українців.

Поради від МОЗ оприлюднила у своєму телеграмі перша леді Олена Зеленська.

Насамперед медики зауважили, що внаслідок попадання під руйнації споруд у людини може розвинутися небезпечний стан — синдром довготривалого здавлення.

Уламки зруйнованих споруд, масиви ґрунту давлять на кінцівки, людина перебуває у нерухомому стані, внаслідок чого порушується кровопостачання та розвивається ішемія й пошкодження м’яких тканин.

Щоб допомогти постраждалому в цьому невідкладному стані, в першу чергу потрібно викликати швидку. Поки вона їде – розпитати потерпілого про умови, за яких була отримана травма. Спитайте, як довго людина була під тиском? Якщо вона без свідомості, слід вважати, що більше 10 хвилин. Усю інформацію передайте медикам.

Якщо з моменту стискання пройшло менш як 10 хвилин, потрібно звільнити стиснену частину тіла. Якщо є рана — накласти пов’язку, щоб зупинити кровотечу. Переламану кінцівку потрібно знерухомити за допомогою шини чи підручних засобів.

Якщо пройшло більше 10 хвилин, звільняти стиснуту частину не потрібно — звісно ж, якщо нема гострої небезпеки. Коли ж потрібно терміново евакуювати людину, перед звільненням стиснутої частини накладіть кровоспинний джгут, вкрийте постраждалого термоковдрою (чи звичайною).

Зеленська пояснила, чому вона вирішила розповсюдити ці поради: “Зранку Київ здригнувся від ракетного удару. І навіть ті, хто за тисячі кілометрів, здригнулися від фото руйнувань багатоповерхівки, де семирічну дівчинку рятувальники витягують з-під завалів”.

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