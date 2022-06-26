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Новий мирний план Путіна для Заходу, засвічений у США: чим Україні пропонують поступитись

26/06/2022 14:14

Максим Мірошниченко
журналіст

Мирний план путіна для Заходу (FB)

Малопопулярний у США журнал National Interest (афільований із Москвою) видав статтю із 15 умовами мирного плану.

  • Україна внесе в Конституцію “вічний нейтралітет”. Її незалежність, нейтралітет, суверенітет і територіальна цілісність гарантуватимуться постійними членами Ради Безпеки ООН і залежатимуть від дотримання Україною умов мирної угоди. росія визнає легітимність нинішнього уряду України.
  • Україна визнає анексію Криму.
  • росія виведе всі свої військові сили на позиції “до 24 лютого”, за винятком лінії фронту на Донбасі.
  • У вересні 2022 року в Донецькій та Луганській областях проводиться референдум про незалежність чи повернення під контроль України. Голосування по обидва боки фронту під наглядом ООН чи нейтральних спостерігачів. Право голосу матимуть і біженці. Голоси рахуються разом.
    Якщо більшість голосів буде за Україну, російські війська покидають Донбас, територія буде демілітаризована (там не буде жодної частини ЗСУ) і зберігаються “права російськомовного населення” за Мінськими домовленостями.
    Якщо Донбас проголосує за незалежність, ЗСУ виводяться. Російські війська залишитися лише на запрошення “урядів” лднр. У обох випадках Україна погоджується зробити російську однією зі своїх державних мов.
  • росія підтримає заявку України на вступ до ЄС.
  • Україна назавжди зупинить усі зв’язки та програми з НАТО – навчання, обмін досвідом та усі поставки зброї, за винятком стрілецької зброї. Україна також погоджується припинити своє членство в програмі НАТО “Партнерство заради миру” та припинити дію угоди про стратегічне партнерство зі США.
  • Україна скоротить свої сухопутні війська до 150 000 військовослужбовців і 100 000 резервістів.
  • Україна під наглядом росії погоджується знищити всі свої “ударні системи” (щоби це не значило). Україні буде заборонено розробляти або купувати будь-які з цих систем зброї. Україні буде заборонено розробляти зброю масового знищення, включаючи ядерну, біологічну або хімічну зброю, Київ закриє всі 26 своїх фінансованих США біологічних дослідницьких лабораторій (“спалився” кремль).
  • Повернення додому усіх полонених та біженців.
  • “Жодна зі сторін не буде сплачувати репарації (а Україна, виявляється, їх має платити :), ніяких міжнародних трибуналів.
  • США та ЄС нададуть широкомасштабну економічну допомогу для відбудови України.
  • Відновлення повноцінних дипломатичних стосунків між росією та Україною, а також між росією та країнами НАТО.
  • Скасування санкцій проти росії та обмежень у торгівлі.
  • США та крани ЄС нададуть письмові гарантії нерозширення НАТО на схід, до колишніх радянських республік та Фінляндії. росія погоджується на вступ в Альянс Швеції.
  • росія і НАТО починають дискусію щодо включення росії в архітектуру безпеки Європи, поновлення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) і переговори про подальшу угоду до Договору про збройні сили в Європі. Подальша угода щодо ЗСЄ зменшить кількість американських, західноєвропейських військ НАТО та російських військ і баз у Східній Європі. Це включатиме всі країни, які приєдналися до НАТО після 1999 року, а також Білорусь та Україну, зменшення кількість військ до менш ніж 9000 з кожної сторони. Ця угода передбачає, що в разі, якщо Росія ще більше зменшить або навіть ліквідує свою військову присутність в Білорусі та продовжуватиме виконувати умови мирної угоди з Україною, тоді Сполучені Штати та західноєвропейські члени НАТО також зменшать або ліквідують свою об’єднану присутність військ і закриють усі бази в країнах Балтії, Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини, щоб відповідати виведенню російських військ у Білорусі.

Висновок. Це більше спроба порозумітися із Вашингтоном та Брюсселем, ніж із Києвом. Нас ці пункти не влаштовують. І дух цього документу теж не влаштує Захід. Хоча, звісно, може його помусолять трохи у пресі та в кулуарах.

Але навіть поверховий аналіз вказує на те, що росія бажає ліквідації суверенітету України і боїться наших ЗСУ.

Б’ємося далі.

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