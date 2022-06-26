Новий мирний план Путіна для Заходу, засвічений у США: чим Україні пропонують поступитись

Максим Мірошниченко
журналіст
Мирний план путіна для Заходу (FB)
Малопопулярний у США журнал National Interest (афільований із Москвою) видав статтю із 15 умовами мирного плану.
Висновок. Це більше спроба порозумітися із Вашингтоном та Брюсселем, ніж із Києвом. Нас ці пункти не влаштовують. І дух цього документу теж не влаштує Захід. Хоча, звісно, може його помусолять трохи у пресі та в кулуарах.
Але навіть поверховий аналіз вказує на те, що росія бажає ліквідації суверенітету України і боїться наших ЗСУ.
Б’ємося далі.
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