На Волині знайшли схрони з білоруською формою, вибухівкою, зброєю

Фото Нацгвардії

Під час перевірки безпекової ситуації у північних районах Волинської області поліцейські та нацгвардійці виявили білоруську військову форму, а також вибухівку, зброю та наркотики.

Про це розповіла “Суспільному” речниця військової частини 1141 Нацгвардії України Юлія Ковпак.

Зі слів речниці, під час рейду в першу чергу оглядали покинуті будівлі.

Два комплекти білоруської військової форми знайшли у Шацькому районі.

Також серед вилучених предметів: один РПГ, зброя, понад тисячу набоїв, тротилові шашки, протитанкові міни, тактичні ножі, рації, понад півсотні кущів маку та наркотики.

Кому вони належать – зараз встановлюють правоохоронці.

Загалом, за словами речниці, рейд охопив більше 60 населених пунктів Волині.

Де саме виявили вибухонебезпечні предмети, в Нацгвардії наразі не розголошують. Як зазначила Ковпак, їх було знайдено у різних місцях області.

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