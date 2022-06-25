На Волині знайшли схрони з білоруською формою, вибухівкою, зброєю

Під час перевірки безпекової ситуації у північних районах Волинської області поліцейські та нацгвардійці виявили білоруську військову форму, а також вибухівку, зброю та наркотики.
Про це розповіла “Суспільному” речниця військової частини 1141 Нацгвардії України Юлія Ковпак.
Зі слів речниці, під час рейду в першу чергу оглядали покинуті будівлі.
Два комплекти білоруської військової форми знайшли у Шацькому районі.
Також серед вилучених предметів: один РПГ, зброя, понад тисячу набоїв, тротилові шашки, протитанкові міни, тактичні ножі, рації, понад півсотні кущів маку та наркотики.
Кому вони належать – зараз встановлюють правоохоронці.
Загалом, за словами речниці, рейд охопив більше 60 населених пунктів Волині.
Де саме виявили вибухонебезпечні предмети, в Нацгвардії наразі не розголошують. Як зазначила Ковпак, їх було знайдено у різних місцях області.
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