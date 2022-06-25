Через обстріли пошкоджено ядерну установку в науковому інституті в Харкові. Радіація в нормі

Будівля Харківського фізико-технічного інституту, де встановлено ядерну установку "Джерело нейтронів". Фото - Вікіпедія

У результаті чергового обстрілу Харкова російськими військами вкотре зазнала пошкоджень ядерна установка «Джерело нейтронів», розташована в Харківському фізико-технічному інституті.

Про це 25 червня повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

За інформацією від Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), що експлуатує установку, внаслідок обстрілу завдано шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчика “Джерела нейтронів”.

Зокрема, пошкоджено північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали; вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; вентиляційну трубу основної будівлі установки; систему охолодження клістронної галереї прискорювача; корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів.

Наразі «Джерело нейтронів» переведене в глибокий підкритичний стан, оперативний персонал продовжує роботу із усунення наслідків обстрілів та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки, йдеться у телеграмі Держатомрегулювання.

Радіаційний фон в експериментальній залі будівлі установки «Джерело нейтронів» – у межах норми.

У Держатомрегулюванні нагадують, що з початку відкритої агресії РФ проти України територія інституту, на якій розташована ЯПУ «Джерело нейтронів», постійно обстрілюється та піддається російським бомбардуванням. Інфраструктурі інституту вже завдано катастрофічних збитків. ЯПУ потрапляє під удари вже не вперше.

Продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій, – застерігає Держатомрегулювання.

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