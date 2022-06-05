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Російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, – Енергоатом

05/06/2022 09:41

Російська крилата ракета типу “Калібр”, яку запустили по Києву, о 5:30 пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, що біля міста Южноукраїнськ на Миколаївщині.

Про це вранці в неділю, 5 червня, повідомила пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

“Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації”, – заявили в “Енергоатомі”.

У відомстві допускають, що ця ракета летіла у бік Києва, де вранці прогриміли вибухи.

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