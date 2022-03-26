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Окупанти вдруге обстріляли ядерну установку в Харкові

26/03/2022 20:53

Ядерна установка “Джерело нейтронів” фізико-технічного інституту в Харкові знову потрапила під російські обстріли.

Про це в суботу, 26 березня, повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

“За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ), 26.03.2022 року ЯПУ “Джерело нейтронів” в черговий раз потрапила під обстріли. Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки”, – йдеться у повідомленні.

У Держатомі наголосили, що ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Нагадаємо, попереднього разу дослідницька ядерна установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів” (ЯПУ “Джерело нейтронів”), яка розташована на майданчику Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут”, потрапила під обстріл російських військ 6 березня 2022 року. У наступні дні вона була знеструмлена.

Довідково

ЯПУ “Джерело нейтронів” створена на базі ННЦ ХФТІ у відповідності до домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті президентів України та США у квітні 2010 року, та Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами України та Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва з питань ядерної безпеки, підписаного у вересні 2011 року. Реалізація проєкту здійснюється за підтримки Аргонської національної лабораторії США.
ЯПУ призначена для проведення наукових і прикладних досліджень в області ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.

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